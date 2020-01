Oscar’ın habercisi olarak nitelendirilen Altın Küre Ödülleri, sahiplerini buldu. DC Comics filmi Joker’de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Joaquin Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.

Bu yıl 77’ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri, her yıl olduğu gibi Hollywood’un yıldız isimlerine ev sahipliği yaptı. Sunuculuğunu ünlü komedyen Ricky Gervais’in yaptığı törene damga vuran filmlerden biri de Joker oldu. DC Comics yapımı, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Müzik ve En İyi Film olmak üzere dört Altın Küre ödülü için aday gösterildi.

Todd Phillips imzalı filmde canlandırdığı Arthur Fleck -nam-ı diğer Joker- karakteri ile son yılların en iyi oyunculuk performanslarından birine imza atan Amerikalı aktör Joaquin Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. Phillips ise beklendiği gibi En İyi Yönetmen ödülünü kazandı.

DC Comics’in en meşhur karakterlerinden biri olan Joker’in hayatına ışık tutan film, dünya çapında 1,06 milyar dolar gişe hasılatı elde etmişti. Tarihte 1 milyar dolar barajın aşan ilk R-Rated filmi olmasının yanında, tüm zamanların en karlı çizgi roman uyarlaması olan Joker, tüm bunları yalnızca 70 milyon dolar gibi oldukça mütevazı bir bütçe ile başardı.

Rol için tam 52 kilo veren Phoenix, DC’nin ikonik kötüsü Joker ile Altın Küre alan ikinci aktör oldu. Heath Ledger, 2009 yılında hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce Christopher Nolan'ın Batman üçlemesinin ikinci filmi The Dark Knight’taki olağanüstü performansıyla hem Altın Küre’de hem de Oscar’da En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

Phoenix, Joker'in ikonikleşen kahkahasını yaratmak için aylarca çalıştığını söylemişti:

Phoenix, Altın Küre’de ödüle uzanırken, Christian Bale (Ford v Ferrari), Antonio Banderas (Pain and Glory), Adam Driver (Marriage Story) ve Jonathan Pryce (The Two Popes) gibi büyük isimleri geride bıraktı. Amerikalı aktör için sıradaki adımın Oscar olup olmayacağını ise 10 Şubat gecesi düzenlenecek 92. Akademi Ödülleri’nde göreceğiz.

Hala izlemeyenler için; Joker'in fragmanını da şuraya bırakalım: