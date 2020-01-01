Joker karakteri, Heath Ledger'ın ardından Joaquin Phoenix'in olağanüstü oyunculuğuyla yıllar sonra yeniden hakettiği yere geldi. Ancak Todd Phillips'in yönettiği ve sinema dünyasına damgasını vuran filmde Heath Ledger da unutulmadı.

Tarihte birçok farklı aktörün canlandırdığı bir karakter olan Joker, son olarak Joaquin Phoenix'in nefes kesici oyunculuğuyla karşımıza çıktı. Yine de Suçun Palyaço Prensi'nin asıl yükselişi, Batman: The Dark Knight filmindeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Heath Ledger sayesinde oldu.

Ne yazık ki Avustralyalı aktör Heath Ledger, 22 Ocak 2008'de hayatını kaybetti ve aynı yıl haziran ayında vizyona giren filminin başarısını göremedi. Ledger, ölümünün ardından 2009 yılında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar alarak adını unutulmaz isimler arasına yazdırdı. Ancak ünlü oyuncunun anısını yaşatan tek şey bu olmadı.

Bir Reddit kullanıcısı, geçtiğimiz yıla damga vuran Todd Phillips'in Joker filminde kimsenin fark edemediği bir detayı keşfetti. Aşağıdaki fotoğrafta fark edeceğiniz gibi filmde kullanılan ambulansın arka tasarımı, açık bir şekilde Heath Ledger'in makyajına referans veriyor.

Ambulans sadece Ledger'in Joker makyajına değil, aynı zamanda Batman: The Dark Knight'ta Joker'in hemşire kılığına girerek Gotham Hastanesini yıktığı ikonik sahneye de atıfta bulunuyor.

Joker karakterini baştan yaratan Heath Ledger'ın performansının üzerine daha iyisinin geleceği düşünülmüyordu. Jared Leto'nun Suicide Squad filmindeki oyunculuğu, Ledger ile karşılaştırıldığında sönük kaldı. Neyse ki Joaquin Phoenix, Joker'de çok farklı ama aynı derecede etkileyici bir karakter sundu.

Gişe rekorları kıran Joker filminde Heath Ledger'dan bir iz olması şık bir hareket olmuş. Karaktere verdiği karizmayla Ledger, kim oynarsa oynasın her zaman en iyilerden biri olmaya devam edecek.