Just Cause'un Yapımcısı Yeni Stüdyosunu Duyurdu

Just Cause serisiyle bilinen Avalanche Studios'un kurucusu Christofer Sundberg, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden bir duyuru yaptı. Sundberg, Liquid Swords isimli yeni stüdyosunu duyurdu ve stüdyonun ne tarz oyunlara odaklanacağını açıkladı.

Uçuk kaçık aksiyon oyunu denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Just Cause'u muhtemelen duymayan yoktur. Ünlü serinin yapımcı stüdyosu Avalanche Studios'un 2018 yılında Nordisk Film tarafından 114 milyon dolara satın alınmasından sonra stüdyonun kurucusu Christofer Sundberg hem stüdyodan ayrılmış hem de oyun sektöründen uzaklaşmıştı. Just Cause gibi bir başyapıtın da yapımcısı olan Christofer Sundberg, geçen iki yılın ardından heyecan verici bir duyuruyla karşımıza çıktı.

Liquid Swords isimli yeni bir stüdyo kurduğunu açıklayan Christofer Sundberg, yaptığı basın açıklamasıyla birlikte şirketin ne tarz oyunlar üzerinde yoğunlaşacağını ve hedeflerinin ne olduğunu da açıkladı. Ana merkezi İsveç, Stockholm'de bulunan şirket, basın açıklaması yaparken herhangi bir isim vermiyor olsa da oldukça iddialı olacaklarını bildirdi.

Yüksek aksiyon ve gösteri temalı oyunlar bizleri bekliyor:

Christofer Sundberg, yeni stüdyosunun da aynı Just Cause gibi hem aksiyonun bol olduğu hem de görsel şölen yaşatacak ve gösteri havası oluşturacak oyunların yapılacağına dair işaretlerde bulundu. Liquid Swords, genellikle açık dünya oyunları üzerinde yoğunlaşacak ve oyuncuların daha serbest olacağı oyunlar geliştirecek. Sundberg, "Uzun süre sonra yeniden sektöre döndüğüm ve oyuncular için keşfedecek, paylaşacak ve eğlenecekleri bir deneyime imza atacağım için fazlasıyla heyecanlıyım" açıklamalarını yaptı.

Yapılan basın açıklamasında net olarak açıklanmasa da Liquid Swords'un hikâye anlatımıyla pek fazla ilgilenmeyeceği, onun yerine tüm oyuncuların erişebileceği ve sürekli ödüllendirilebileceği oyunlar geliştirmeye odaklanacağı belirtildi. Sundberg, bu tutumuyla Just Cause serisinde oldukça başarılı olmuştu. Liquid Swords ekibi de aynı tutuma sahip farklı oyunlar geliştirerek aynı başarıları elde edebilecek mi, hep birlikte göreceğiz.