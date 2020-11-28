CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'de Sansür Kararını Oyuncunun

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 için yeni açıklamalar yaptı. Oyunda çıplaklığa sansür uygulamayı oyuncular kendileri seçecek.

Son yılların en çok dikkat çeken oyun firmalarından biri CD Projekt Red olmuştu. Polonyalı firmanın yapımlarını takip edenler, bu markadan çıkan oyunların genel olarak yetişkin içerikle dolu olduğunu da bilir.

The Witcher serisi şiddetin tavan yaptığı, kan dökülmeden rahat etmediğimiz bir oyun olmasına ek olarak cinsel içerikli sahneler de barındırıyordu. Cyberpunk 2077 ise hem oyun yapısı hem de alt-kültür olarak daha da fazla yetişkin içeriğe işaret ediyor.

Sansür oyuncunun seçimine bağlı

Cyberpunk 2077 ile ilgili olarak gerçekleştirilen bir Twitter sohbetinde, CD Projekt Red soru cevap yöneticisi Lukasz Babiel, bir takipçiden gelen sansür sorusuna cevap verdi. Cevaba göre firma, oyunda çıplaklık konusundaki kararı oyuncuya bırakacak.

Yeni oyunun sansür özelliği oyunun hem PC hem de konsol versiyonunda yer alacak. Bu nokta dışında ne firmadan ne de Babiel'den kararın gerekçesine dair bir açıklama gelmedi. Yine de son yıllarda çıplaklık ve cinsellik konusunda sansür opsiyonları kullanmak son dönemde büyük oyunlarda çok sık kullanılan bir yöntem.

Zaten CD Projekt Red gibi firmalar sansür uygulamayı kendileri seçmemeleri durumunda bölgesel olarak ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. Pek çok ülkede şiddet ya da çıplaklık için belli limitler söz konusu. Bu da firmaların bir şekilde kendilerini o düzenlemelere uyabilir hale getirmelerine neden oluyor.

Yetişkin içerik oyunlarda gerekli mi?

Yetişkin içeriğin oyunlarda yer alması, oyunun kendisiyle alakalıdır. Örnek vermek gerekirse bir FIFA oyununda faul yaptığınızda, faul yapılan oyuncunun Mortal Kombat fatalitysi ile sakatlanması gereksiz bir kullanımdır.

Cyberpunk ise yapısı nedeniyle cinselliğin objeleşmesinin ve ahlaki yozlaşmışlığın doruklarında gezen bir distopyadır. Haliyle bu oyunda cinsellik, The Witcher örneğindeki gibi tamamen oyundan soyutlanamayabilir. Cyberpunk 2077, bir daha ertelenmezse 10 Aralık'ta PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series X'e çıkacak.