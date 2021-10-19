Kanye West Adını Değiştirdi: Sen Kısaca "Ye" De

Dünyanın önde gelen rapçilerden Kanye "Omari" West, 2018 yılından beri ismini sadece "Ye" olarak değiştirmek istiyordu. Ünlü rapçinin isteği nihayet yerine geldi ve geçtiğimiz ağustos ayında açtığı isim değiştirme davası sonuçlandı. Yıllardır 'Kanye West' olarak bildiğimiz rapçinin yeni ismi 'Ye' oldu.

Geçtiğimiz aylarda Donda isimli albümüyle büyük ses getiren ünlü rapçi Kanye West, 2018 yılında paylaştığı "Eski adıyla Kanye West, artık Ye" tweetiyle adını "Ye" ile değiştirmek istediğine dair ilk sinyalleri vermişti.

İsmini Ye ile değiştirme takıntısının İncil'den kaynaklandığını belirten ünlü rapçi, nihayet istediğine ulaştı ve geçtiğimiz ağustos ayında açtığı dava, Los Angeles Yüksek Mahkemesi Yargıcı Michelle Williams tarafından resmen onaylandı.

İncil'de de yer alan Ye, sen demek?

West'in son dönemde epey gündemde olduğunu söyleyebiliriz. Eşi Kim Kardashian ile sancılı bir boşanma sürecinden geçen West, Donda albümünden sonra Berlin ve Venedik'e gitmiş, bir yakınlarının düğünlerinde kısa bir performans sergilemiş ve yüzünde son derece garip bir maskeyle görüntülenmişti.

West, 2018 yılında verdiği bir röportajda İncil'de en sık kullanılan kelimelerden biri olan Ye'nin "sen" anlamına geldiğini belirterek, "Yani ben, senim. Ve ben bizim. Bu biziz. Tek kişi anlamına gelen Kanye olmaktan ziyade daha çok kim olduğumuzun bir yansıması olan Ye olmak istedim" ifadelerini kullanmıştı."