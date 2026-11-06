Süper Lig'de Yeni Yayın Dönemi: İhale Paketleri ve Detaylar Belli Oldu!

Süper Lig'in 2027-2032 dönemi yayın ihalesinde 5 farklı paket yer alıyor. Peki ihale paketlerinin tüm detayları neler?

Türk futbolunda 2027-2032 sezonlarını kapsayacak 5 yıllık yeni yayın dönemi için süreç resmen başladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Tarihin en yüksek bedelli ve teknolojik açıdan en gelişmiş yayın ihalesi olması öngörülen süreçte paket içerikleri netleşirken, katılımcıların tekliflerini ay sonuna kadar iletmesi bekleniyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

İhalede beş farklı paket yer alıyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan şartnameye göre ihale beş ayrı kategoride gerçekleştirilecek:

Paket A : Süper Lig’in yurt içi canlı maç yayın haklarını içeriyor.

: Süper Lig’in yurt içi canlı maç yayın haklarını içeriyor. Paket B : Süper Lig ve 1. Lig radyo yayın hakları ile geniş maç özetlerini kapsıyor.

: Süper Lig ve 1. Lig radyo yayın hakları ile geniş maç özetlerini kapsıyor. Paket C : Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yurt dışı yayın haklarını barındırıyor.

: Süper Lig ve 1. Lig karşılaşmalarının yurt dışı yayın haklarını barındırıyor. Paket D : Uluslararası bahis platformlarındaki canlı yayınları ve dijital özet haklarını içeriyor.

: Uluslararası bahis platformlarındaki canlı yayınları ve dijital özet haklarını içeriyor. Paket E: Tüm paketleri tek çatı altında toplayan en kapsamlı ve en yüksek bedelli seçenek olarak öne çıkıyor.

Müsabakalardan elde edilecek canlı veri hakları bu ihalenin kapsamı dışında tutuluyor.

Teklif süreci ve teknik kriterler

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle düzenlenecek ihale için firmaların 30 Kasım toplantı tarihine kadar 750 bin liralık ihale dosya bedelini yatırması gerekiyor.

Yıllardır eleştirilen yayın altyapısını modernize etmeyi amaçlayan şartnamede, en yeni nesil kameralarla 4K çözünürlüğe kadar aktarım yapılması ve akıllı telefonlar için dikey formatta canlı yayın imkânı sunulması zorunlu tutuluyor. Toplam ihale bedelinin ise 400 milyon dolar barajını aşması hedefleniyor.