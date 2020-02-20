Bir Kartal, Yakaladığı Yarasayı Defalarca Deniz Attı (Video)

Malezya’da araştırma yapan bir araştırma ekibi, ilginç bir görüntü ile karşılaştılar. Araştırmacılar, bir beyaz karınlı deniz kartalının, yakaladığı bir yarasayı defalarca denize attığı anları görüntülediler.

Beyaz karınlı deniz kartalları, deniz kenarındaki ormanlarda ve bataklıkların üzerinde yaşayan keskin gözlü avcılardır. Araştırmacılar, 2017 yılında bu keskin gözlü avcıların acımasız bir işkence seansını görüntülediler.

2017 yılında Malezya'da araştırma yapan bir araştırma ekibi, Malezya’nın doğusunda yer alan Tioman Adası’nda gündüzleri uçan ve böceklerle beslenen bir yarasa türünü takip ettiler. Ekip, işlerini bitirdikten sonra kendilerini almak için 'yolda' olan geminin gelmesini beklerken, bir tür meyve yarasası olan uçan tilkilerin bulunduğu bir alana geçtiler.

Ekip, gemiyi beklerken bir beyaz karınlı deniz kartalının, ağaçta bulunan bir uçan tilkiyi yakaladığını gördüler. Uçan tilki yarasasını yakalayan kartal, denize doğru uçmaya başladı. Yarasayı taşıyan deniz kartalı denize doğru uçarken ikinci bir kartal da ona katıldı. Yarasayı taşıyan kartal, bir futbol sahası kadar kıyıdan uzaklaştıktan sonra uçan tilkiyi denize attı.

Deniz kartalları, uçan tilkiyi denize attıktan sonra sabırla beklemeye başladılar. Denize düşen uçan tilki 20 dakika süren çabanın ardından kıyıya çıkmayı başardı. Ancak bekleyen kartallardan biri uçan tilkiyi yeniden yakalayarak denize attı.

İkinci defa kartallar tarafından denize atılan uçan tilki, yine uzun bir süre uğraşarak kıyıya ulaşmayı başardı. Araştırmacılar, kıyıya çıkan tilkinin tamamen tükendiğini ve kanadında bir yara olduğunu belirtiyorlar. Deniz kartalının bu işkencesini buraya kadar takip edebilen araştırmacılar, kendilerini adadan götürecek geminin gelmesi nedeniyle adadan ayrılmak zorunda kaldılar.

Araştırmacılardan koruma ekoloğu Sheema Abdul Aziz, deniz kartalları ile uçan tilki arasındaki bu mücadelenin bilimsel bir çalışmanın konusu olduğunu düşündü. Araştırmacılar, gözlemlerini Journal of Bat Research & Conservation’da yayınladıkları makale ile duyurdular.

Araştırmacılar, deniz kartalının ilk olarak uçan tilkiyi denize bıraktığında, kartalın gücü yetmediği için yarasayı denize düşürdüklerini düşündüler. Ancak ikinci defa yarasanın kıyıdan denize götürülüp bırakılması, kartalın bir hata yapmadığını gösterdi.

Sheema Abdul Aziz, kartalların aslında bunu bilerek yaptıklarını ve düşündüğümüzden daha akıllı olabileceklerini söylüyor. Araştırmacılar, kartalların bu hareketinin aslında bir avlanma yöntemi olduğunu düşünüyorlar. Uçan tilkiler, güçlü çenelere sahip nispeten büyük avlardır. Zayıf düşmemiş bir yarasayı avlamaya kartalların gücü yetmeyebilir. Bu nedenle kartallar, uçan tilkiyi denize atarak zayıf düşürmek istiyor olabilirler.

Güneydoğu Asya ve Avustralya bölgesinde yaşayan deniz kartallarını gözleyen bir biyolog Jennifer Coulson, “Beyaz karınlı deniz kartalları son derece becerikli yırtıcılardır. Bu yüzden gözlemden etkilenmeme rağmen şaşırmadım” dedi.

Coulson, deniz kartallarının benzer şekilde ilginç avlanma yöntemleri olduğunu söyledi. Coulson, deniz kartallarının bazı avlarını yüksekten taş bırakarak avlandığını, yunusların kovaladığı balık sürüleri yüzeye yaklaştığında balıkları avladıklarını söyledi.

Beyaz karınlı deniz kartallarının avlanma görüntülerini yakalayan ekipte olan Sheema Abdul Aziz, bu avlanma yöntemi hakkında daha fazla araştırmanın yapılması gerektiğini söylüyor. Sayıları oldukça azalan uçan tilkilerin yaşadıkları tehlikeleri anlamak için bu gözlemler önemli bir noktada bulunuyor.

Beyaz karınlı deniz kartalının, yarasayı denize attığı anların videosu: