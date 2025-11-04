Kasım 2025 Tesla Fiyat Listesi: İşte Ekim Ayında 0 Çeken Tesla'da Güncel Rakamlar!

Tesla, Türkiye'de geçtiğimiz ay tek bir otomobil bile satamadı. Bunun temel nedeni, tahmin edilebileceği üzere ÖTV düzenlemesi sonrası yükselen fiyatlardı. Peki Tesla fiyat listesi ne durumda? İşte Tesla'nın kasım ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları...

Dünyanın en popüler elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, Türkiye'de oldukça rekabetçi fiyatlar sunuyordu. Hatta bu durum, Tesla'nın Türkiye'de en çok elektrikli otomobil satan marka hâline gelmesini sağladı. Ancak birkaç ay önce yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi,** Tesla fiyatlarını uçurdu**. Şirket öyle bir noktaya geldi ki ekim ayında 1 adet bile Model Y satamadı.

Peki Tesla'nın Türkiye'de sattığı tek otomobil olan Model Y'nin güncel fiyatları nasıl? Bu içeriğimizde Tesla Model Y Kasım 2025 fiyat ve opsiyon listesine yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Tesla fiyatları (Kasım 2025)

Model Ekim Başlangıç Fiyatı Kasım Başlangıç Fiyatı Model Y 2.420.625 TL 2.420.625 TL

Tesla Model Y fiyatları (Kasım 2025):

Versiyon Menzil Başlangıç Fiyatı Arkadan Çekiş 500 km 2.420.625 TL Long Range Arkadan Çekiş 622 km 3.225.240 TL Long Range Dört Çeker 586 km 3.998.400 TL Performance Dört Çeker 580 km 4.418.400 TL

Tesla Model Y opsiyon fiyatları (Kasım 2025):

Opsiyon Fiyatı Paket 20" Helix 2.0 Jantlar 66.850 TL Long Range Arkadan Çekiş Özel Renk 36.200 TL Tüm donanım seçenekleri Çeki Demiri 40.380 TL Tüm donanım seçenekleri Siyah ve Beyaz İç Mekan 36.200 TL Tüm donanım seçenekleri Geliştirilmiş Otopilot 115.260 TL Tüm donanım seçenekleri Full-Self Driving Kabiliyeti 228.480 TL Tüm donanım seçenekleri

