Tesla, bir süredir gündemde olan makyajlı Model Y'yi Çin'de tanıttı. Büyük oranda yenilenen bir tasarıma sahip olan otomobil, teknik özellikleriyle de dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Tesla'nın son günlerde gündemden düşmeyen yeni Model Y'si, Çin'de düzenlenen etkinlikle resmen tanıtıldı. 2020 yılından beri hiçbir değişim görmeyen otomobil, yeni tasarımı ve özellikleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Makyajlı Tesla Model Y, oldukça sportif bir görünüme sahip. Bu bağlamda; ön kısımda Tesla Cybertruck ile Cybercab'da gördüğümüz şerit LED farlar bizi karşılıyor. Artık biraz daha sert hatlara sahip olan otomobilin arka kısmında ise bagajı boydan boya kaplayan ışık barı ile karşılaşıyoruz.

Karşınızda 2025 model Tesla Model Y

Aracın iç kısmına baktığımızda çok büyük bir değişim görmüyoruz. Aracın oldukça sade olan iç tasarım detayları, makyajlı modelde de kendini göstermeye devam ediyor.

Makyajlı Tesla Model Y, şimdilik sadece "Launch Series" adı altında 2 varyant ile satışa sunuldu. Bu varyantlardan bir tanesi, arkadan çekişli versiyon. Diğeri ise dört tekerlekten çekişli ve daha uzun menzilli versiyon. Arkadan çekilşi versiyonda 593 kilometreye kadar menzil sunan 62.5 kWh'lık batarya bulunuyor. Bu batarya, 220 kW'lık bir motor ile eşleştirildi. Şirketin açıklamasına göre arkadan çekişli versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 5,3 saniye olacak.

Dört tekerden çekişli ve uzun menzilli versiyonda ise ön kısımda 137 kW, arka kısımda 194 kW kapasiteli bir çift motor görüyoruz. Bu motorlar, 78.4 kWh kapasiteli batarya ile eşleştirildi. 0-100 km/s hızlanma süresi 4,3 saniye olan otomobilin menzili ise CLTC standartlarına göre 719 kilometre olarak açıklandı. Tesla'nın açıklamasına göre makyajlı Model Y, tarihin en uzun menzilli Model Y'si olarak kayıtlara geçti.

Tesla'nın resmî açıklamasına göre makyajlı Model Y'nin başlangıç versiyonu, Çin pazarında 35.940 dolardan başlayan fiyatlarla satın alınabilecek. Dört tekerden çekiş imkânı sunan uzun menzilli versiyonun başlangıç fiyatı ise 41.394 dolar olarak açıklandı. Bu rakamlar, makyajlı Tesla Model Y'nin başlangıç fiyatının en azından Çin pazarı için yükseldiğini gözler önüne seriyor.