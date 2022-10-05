Katil Balinaların Büyük Beyaz Köpek Balığı Avladığı Anlar!

Güney Afrika'da amatör bir drone pilotu, tarihe geçen bir video kaydetti. O videoda bir grup katil balina, devasa bir büyük beyaz köpek balığını avlıyordu. Saldırı anları, daha önce hiçbir zaman havadan görüntülenmemişti.

Güney Afrika kıyılarında araştırma yapan deniz bilimciler, büyük beyaz köpek balıklarının sayısında azalma olduğunu fark etmişlerdi. Yıllardır devam eden incelemeler, boyu 6,1 metreye ulaşan bu devasa deniz canlılarının orkalara (katil balina) kurban gittiğini düşündürüyordu. Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Güney Afrika'nın en güneyinde yer alan Mossel isimli kasabada amatör olarak drone kullanan bir kişi, bugüne kadar görülmemiş bir olaya tanıklık etmemizi sağladı. Denizin açıklarında bir gariplik gören amatör drone pilotu, bölgeye uçtuğunda, büyük beyaz köpek balığının orkaya yem olduğu anları havadan kaydetmeyi başarmıştı. Buna paralel olarak bir de helikopter ile gözlem yapan yetkililer, drone ile kaydedilen görüntülere benzer görüntüler elde etmeyi başardılar. Böylelikle tarihte ilk kez, büyük beyaz köpek balığının katil balına tarafından alt edildiği anlar havadan kayıt altına alınmış oldu.

Katil balınaların takım halinde saldırdıkları anlaşıldı

Elde edilen görüntüleri inceleyen bilim insanları, katil balinaların büyük beyaz köpek balıklarını nasıl avladıklarını da anlamış oldular. Öyle ki katil balinalar, ciddi bir iş birliği yapıyorlar ve avlarına hiçbir kaçış şansı bırakmıyorlardı. Hem helikopter hem de drone aracılığıyla elde edilen görüntüler, katil balinaların hem birlikte saldırdıklarını hem de saldırılar sırasında çevreyi gözetlediklerini gözler önüne serdi. Bu bulgu önemliydi çünkü katil balinaların büyük beyaz köpek balıklarına yönelik saldırılarıyla ilgili yalnızca üç araştırma yapılabilmişti.

Elde edilen görüntülerle ilgili incelemelerde bulunan deniz bilimciler, drone ve helikopter kamerasında yer alan katil balinaların aynı grup olduğunu açıkladılar. Yani Güney Afrika kıyılarında bir grup katil balina vardı ve bu grup, bölgedeki büyük beyaz köpek balıklarını avlıyordu.

Bu arada; elde edilen görüntüler bölgedeki araştırmaların kapsamını genişletti. Dronedaki görüntüleri inceleyen uzmanlar, bölgede 10 büyük beyaz köpek balığı tespit ettiler. Saldırıdan birkaç hafta sonra ise bölgede tek bir köpek balığı bile kalmamış durumda. Uzmanlar, bunun nedeninin saldırıların devam etmesi olabileceğini düşünüyorlar. Ancak tüm büyük beyaz köpek balıklarının av mı olduğu yoksa katil balinaların saldırısından mı kaçtıkları tam olarak bilinmiyor.

İşte drone ve helikopterden derlenen avlanma görüntüleri