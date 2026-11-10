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NASA’nın Ay Roketi, Dünya'nın Atmosferinde Dev Bir İz Bıraktı: GPS Sinyalleri Etkilendi!

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NASA'nın Artemis II fırlatması, iyonosferde 5.000 kilometrelik iki delik açarak GPS sinyallerini ve konum doğruluğunu olumsuz etkiledi.

NASA’nın Ay Roketi, Dünya'nın Atmosferinde Dev Bir İz Bıraktı: GPS Sinyalleri Etkilendi!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yarım yüzyılı aşkın bir sürenin ardından astronotları Ay'ın yörüngesine taşıyıp geri getiren NASA'nın Artemis II görevi, uzay tarihinde yeni bir sayfa açarken Dünya atmosferi üzerinde de beklenmedik bir etki bıraktı.

Yeni bir araştırmaya göre Nisan ayında gerçekleşen tarihi fırlatma, gezegenimizin en dış iyonize atmosfer katmanı olan iyonosferde GPS sinyallerini bozan iki devasa delik açtı.

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NASA’nın Ay Roketi, Dünya'nın Atmosferinde Dev Bir İz Bıraktı: GPS Sinyalleri Etkilendi!
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İyonosferde 5.000 kilometrelik iki delik

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Tayvan'daki Ulusal Cheng Kung Üniversitesi'nden bilim insanlarının Geophysical Research Letters dergisinin çevrimiçi ön baskısında yayımladığı çalışma, modern fırlatma sistemlerinin atmosfer üzerindeki etkisini gözler önüne serdi. Araştırmacılar, ABD'li bilim insanlarının depremler sırasında tektonik plakaların hareketlerini izlemek için kullandığı yüksek hassasiyetli yer tabanlı GPS alıcı ağını kullanarak Artemis II'nin etkilerini ölçtü.

Deniz seviyesinden 48 ila 965 kilometre yükseklikte bulunan iyonosfer, radyo sinyallerinin küresel çapta yayılmasında kritik bir rol oynuyor. Çalışmaya göre NASA'nın Uzay Fırlatma Sistemi (SLS), bugüne kadarki tüm roket fırlatmalarından daha güçlü bir etki yaratarak iyonosferde SpaceX'in Starship testlerinde gözlemlenenden on kat daha şiddetli bir bozulmaya yol açtı.

Roketin 65 metrelik ana kademesi iyonosferde ilk elektromanyetik deliği oluştururken, üst kademenin gerçekleştirdiği iki ateşleme ise ikinci deliği meydana getirdi. Her biri yaklaşık 5.000 kilometre genişliğe ulaşan bu iki delik, GPS sisteminin yerdeki konumu birkaç metre sapmayla bildirmesine neden oldu.

Otonom araçlar ve dronlar için risk

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Çalışmanın ortak yazarlarından Profesör Charles Lin, GPS sinyallerindeki bu bozulmanın günlük yaşamda kullanılan teknolojiler üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Lin, birkaç metrelik bir konum hatasının bile otonom bir aracın şerit değiştirmesine yol açabileceğini belirterek, bu durumun hem sürücüsüz araçlar hem de dron konumlandırmaları için büyük bir risk oluşturduğunu vurguladı.

GPS uyduları iyonosferin çok üzerinde, yaklaşık 20.200 kilometre yükseklikte yörüngede dönüyor ancak sinyallerin akıllı telefonlara, yer istasyonlarına ve otonom araçlara ulaşabilmesi için alt atmosfer katmanlarının tamamından geçmesi gerekiyor. Profesör Lin, gelecekte Ay yüzeyine ve Mars'a yapılacak görevlerin artmasıyla birlikte GPS hizmetlerindeki kesinti ve bozulma potansiyelinin de yükseleceğini öngörüyor.

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