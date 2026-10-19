Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Bilim Haberleri

Bilim İnsanları, İş Makinesi Kadar Ses Çıkarabilen İki Kuş Türü Keşfetti

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bilim insanları, 130 desibeli aşan sesleriyle iş makinelerini bile geride bırakan kuşların anatomik sırlarını ve gizemli evrimini açıkladı.

Bilim İnsanları, İş Makinesi Kadar Ses Çıkarabilen İki Kuş Türü Keşfetti
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Güney Amerika’nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan bazı kuşlar, bir rock konserinin en ön sırasını ya da çalışan bir iş makinesini geride bırakacak kadar yüksek ses çıkarabiliyor. Kar beyazı tüyleri ve mavi-yeşil boğazıyla dikkat çeken çıplak boyunlu çan kuşu, 130 desibeli aşan metalik çiftleşme çağrısıyla dünyanın en gürültülü kuşu unvanının en güçlü adayı konumunda.

Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü kapsamlı çalışma, bu kanatlı çığlık makinelerinin kulak zarı patlatan sesleri nasıl çıkarabildiğini aydınlatırken, evrimsel nedenine dair yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Bilim İnsanları, İş Makinesi Kadar Ses Çıkarabilen İki Kuş Türü Keşfetti
2

Kuşların ses gücünü gagaları ve vücut boyutları belirliyor

2019 yılında yapılan ölçümlerde, çıplak boyunlu çan kuşunun yakın akrabası olan beyaz çan kuşu 125 desibellik ötüşüyle rekor kırmıştı ancak yeni araştırmalar bu sınırın da aşılabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları João Menezes ve Jeff Podos, 123 farklı türe ait ses verilerini analiz ederek kuşların çıkardığı ses seviyesinin anatomileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Elde edilen bulgulara göre, daha iri gövde yapısı ve özellikle daha geniş gaga açıklığı, kuşların akustik enerjiyi çevreye çok daha güçlü yaymasını sağlıyor.

Sesin nasıl bu denli evrimleştiği hâlâ gizemini koruyor

2

Kanada kazının elektrikli testere seviyesine (100 desibel) ulaşan sesine karşılık sığırcıkların ancak bir bulaşık makinesi kadar (70 desibel) gürültü yapabilmesi, kuş seslerinin şiddeti konusundaki araştırmaları derinleştirdi.

Uzmanlar; çiftleşme ritüelleri, yaşam alanı yoğunluğu ve uçuş kabiliyeti gibi değişkenleri incelemiş olsa da bu aşırı ses seviyesinin neden evrimleştiğine dair türlerin tamamını kapsayan genel bir kural bulamadı. Bu kuşların böylesine devasa bir ses gücünü tam olarak hangi amaçla geliştirdiği sorusu, şimdilik bilim dünyası için bir sır olmaya devam ediyor.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Bilim Haberleri Kategorisinden Diğer İçerikler

Artemis II’den Gelen Veriler, Ay’ın Bilinmeyen Özelliklerini Ortaya Çıkardı

Artemis II’den Gelen Veriler, Ay’ın Bilinmeyen Özelliklerini Ortaya Çıkardı

Çekmecedeki Eski Telefonunuzla İnsansı Robot Yapabilirsiniz: Hem de 400 Dolara!

Çekmecedeki Eski Telefonunuzla İnsansı Robot Yapabilirsiniz: Hem de 400 Dolara!

Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Adım: Farelere Laboratuvarda Üretilen İnsan Beyni Dokusu Nakledildi!

Bilim İnsanlarından Devrim Niteliğinde Adım: Farelere Laboratuvarda Üretilen İnsan Beyni Dokusu Nakledildi!

Bilim İnsanları Çözemiyor: 50 Yaş Altı Kişilerde Kanser Vakaları Artıyor

Bilim İnsanları Çözemiyor: 50 Yaş Altı Kişilerde Kanser Vakaları Artıyor

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yeni Audi Q4 e-tron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Yeni Audi Q4 e-tron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Fiat Tempra’nın “36 Yıl Önce Bunu Nasıl Yapmışlar?” Dedirten Hayalet Ekran Özelliği

Fiat Tempra’nın “36 Yıl Önce Bunu Nasıl Yapmışlar?” Dedirten Hayalet Ekran Özelliği

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Daha Hafif Batarya, Daha Uzun Menzil: Elektrikli Otomobiller İçin Yeni Teknoloji

Daha Hafif Batarya, Daha Uzun Menzil: Elektrikli Otomobiller İçin Yeni Teknoloji

Audi Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Audi Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com