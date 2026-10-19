Bilim İnsanları, İş Makinesi Kadar Ses Çıkarabilen İki Kuş Türü Keşfetti

Bilim insanları, 130 desibeli aşan sesleriyle iş makinelerini bile geride bırakan kuşların anatomik sırlarını ve gizemli evrimini açıkladı.

Güney Amerika’nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan bazı kuşlar, bir rock konserinin en ön sırasını ya da çalışan bir iş makinesini geride bırakacak kadar yüksek ses çıkarabiliyor. Kar beyazı tüyleri ve mavi-yeşil boğazıyla dikkat çeken çıplak boyunlu çan kuşu, 130 desibeli aşan metalik çiftleşme çağrısıyla dünyanın en gürültülü kuşu unvanının en güçlü adayı konumunda.

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Massachusetts Amherst Üniversitesi’nden araştırmacıların yürüttüğü kapsamlı çalışma, bu kanatlı çığlık makinelerinin kulak zarı patlatan sesleri nasıl çıkarabildiğini aydınlatırken, evrimsel nedenine dair yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

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Kuşların ses gücünü gagaları ve vücut boyutları belirliyor

2019 yılında yapılan ölçümlerde, çıplak boyunlu çan kuşunun yakın akrabası olan beyaz çan kuşu 125 desibellik ötüşüyle rekor kırmıştı ancak yeni araştırmalar bu sınırın da aşılabileceğini gösteriyor.

Bilim insanları João Menezes ve Jeff Podos, 123 farklı türe ait ses verilerini analiz ederek kuşların çıkardığı ses seviyesinin anatomileriyle doğrudan bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Elde edilen bulgulara göre, daha iri gövde yapısı ve özellikle daha geniş gaga açıklığı, kuşların akustik enerjiyi çevreye çok daha güçlü yaymasını sağlıyor.

Sesin nasıl bu denli evrimleştiği hâlâ gizemini koruyor

Kanada kazının elektrikli testere seviyesine (100 desibel) ulaşan sesine karşılık sığırcıkların ancak bir bulaşık makinesi kadar (70 desibel) gürültü yapabilmesi, kuş seslerinin şiddeti konusundaki araştırmaları derinleştirdi.

Uzmanlar; çiftleşme ritüelleri, yaşam alanı yoğunluğu ve uçuş kabiliyeti gibi değişkenleri incelemiş olsa da bu aşırı ses seviyesinin neden evrimleştiğine dair türlerin tamamını kapsayan genel bir kural bulamadı. Bu kuşların böylesine devasa bir ses gücünü tam olarak hangi amaçla geliştirdiği sorusu, şimdilik bilim dünyası için bir sır olmaya devam ediyor.