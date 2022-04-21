Kim Kardashian, geçtiğimiz günlerde yayımlanan yeni programında büyük bir yankı yaratan gelişmeyle gündeme geldi. Kardashian, Roblox'ta oğlunun gösterdiği ve kendisini içeren sahte seks kasedi reklamı nedeniyle Roblox'a karşı savaş ilanı niteliğinde sözler söyledi.

Dünyanın en popüler oyun platformlarından birisi olan Roblox, geçtiğimiz gün büyük bir haberle gündeme geldi. Kardashian ailesinin günlük yaşamını konu olan The Kardashians programının son bölümü, Kim Kardashian’ın 6 yaşındaki oğlu Saint West’in annesinin Roblox'ta cinsel içerikli reklamıyla karşılaştığı sahnelere yer verdi.

Kim Kardashian’ın yüzünün kullanıldığı sahte, ‘clickbait’ cinsel içerikli reklamı gören Saint, programda bunu doğrudan annesine söylüyordu. Kardashian ise bu reklama karşı çok sert bir çıkış yaptı ve Roblox’a karşı sert sözler söyledi.

"Hepsini yakıp yok etmek için her şeye sahibim"

Kim Kardashian, oğlunun gösterdiği reklamı gördükten sonra yaptığı açıklamada bahsi geçen videonun daha önce yayımlanan cinsel içerikli videosunun yayımlanmamış bir kesiti olabileceğini söyledi. Ardından eski eşi Kanye West’i arayıp şu şekilde konuştu:

“Uygun değil, hiç değil. Saint dün Roblox’taydı ve lanet olası bir şey çıktı, gülmeye başladı ve ağlayan yüzümün olduğu bir resim vardı. Roblox’ta birinin yaptığı bir oyundu ve üzerine tıkladığında ‘Kim’in Yeni Seks Kasedi’ yazıyordu.”

Söz konusu olayın yaşandığı bölümün sonunda Kim Kardashian, Roblox’a karşı varını yoğunu ortaya koyacağını belirten sözler söyledi. Kardashian, “Hepsini yakıp yok etmek için gereken tüm zamana, tüm paraya ve tüm kaynaklara sahibim.” ifadelerini kullandı. Bölüm de Hulu’da “Hepsini Yakıp Yok Et” ismiyle yayımlandı.

Roblox, geliştiriciyi banladı:

Bölümün sosyal medyada büyük bir yankı getirmesiyle Roblox tarafından da bir açıklama yapıldı. Roblox, söz konusu oyunu inşa eden geliştiriciyi banladığını belirtirken, platformun bugüne kadar hiçbir şekilde cinsel içerikli videoya yer vermediğini açıkladı. Söz konusu Kardashian videosunun da hiçbir zaman platformda olmadığını belirtti.