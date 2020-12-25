Kırklareli'ne Girişte Covid-19 Test Zorunluluğu Getirildi

Kırklareli Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu ile birlikte aldığı kararda Türkiye'de bir ilk olarak kente giriş yapmak isteyen vatandaşa Covid-19 testi yaptırma zorunluluğu getirdi. Aynı zamanda kargo çalışanlarından otobüs şoförlerine kadar farklı sektörlerde çalışan birçok kişi, Covid-19 taramasına tabi tutulacak.

Covid-19 salgınının önüne geçebilmek için Türkiye’de yeni kurallar getirilmeye devam ediyor. Son olarak Kırklareli Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kente giriş yapmak isteyenlere Covid-19 testi yaptırma zorunluluğu getirdi. Valilik, getirmiş olduğu zorunluluk ile birlikte Türkiye'de uygulanan Covid-19 kuralları kapsamında bir ilke imza atmış oldu.

Sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların vaka sayısını bir nebze de olsa düşürdüğünü belirten Kırklareli, virüsten adam akıllı bir şekilde korunmak için getirmiş olduğu test şartıyla, kente girişleri kontrol altına aldı. Bu açıklamayla birlikte Kırklareli’ne giriş yapmak isteyen vatandaş, öncelikle Covid-19 taraması yaptırmak zorunda kalacak.

Farklı sektörlerde çalışan birçok kişi, Covid-19 taramasından geçecek

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Covid-19 testinin sadece kente giriş yapmak isteyenlere değil, birçok farklı sektörde çalışan insanlara da yapılacağını belirtti. Yapılan açıklamaya göre kuryeler, kargo firması çalışanları, kuaför ve berberler, taksi ve dolmuş şoförleri, güzellik ve bakım merkezi çalışanları, otobüs ve işçi servisi şoförleri ve Vefa Destek Sosyal Grubu, Covid-19 tarama testlerine tabi tutulacak.

Vali Bilgin, aynı zamanda site ve apartman yönetimlerinin Şubat ayına kadar toplantı gerçekleştiremeyeceğini bildirirken, kurallara uymayan kişilere adli işlem başlatılacağının altını çizdi.

Güncelleme: Valilik, testin herkese uygulanmayacağını açıkladı

Kırklareli Valisi, internet sitesi üzerinden konuyla ilgili yeni bir uyarıda bulundu. Valilik, böyle bir zorunluluğun herkese getirilmediğini, sadece gerekli görülen kişilerde Covid-19 testi yapılması gerektiğini açıkladı. Böylelikle PCR taramaları, kente girmek isteyen ve riskli sektörlerde çalışan tüm kişilere değil, Covid-19 riski gözetlenen kişilerde uygulanacak.

Kırklareli Valiliği'nin yayınlamış olduğu basın açıklaması;