Koç Topluluğu çatısı altındaki kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer, Avrupa’da büyüme hedefleri kapsamında ilk şirketini Romanya’da kurdu. KoçZer, Romanya pazarında üç yılda 100 milyon Euro satış hacmiyle Avrupa’da liderlik yolculuğu başlatmayı hedefliyor.

Koç Topluluğu çatısı altındaki kurumsal satın alma ve tedarik zinciri yönetimi şirketi KoçZer, Avrupa’da büyüme stratejisi kapsamında Romanya’da şirket kurdu. Koçzer Romania SRL ticari unvanlı şirket, KoçZer’in 130’dan fazla kategoride dolaylı satın alma uzmanlığı sunan yapısının pazar dinamiklerine uygun bir biçimde entegre edilmesiyle Avrupa’daki merkezi olacak.

Şirketin kuruluşu vesilesiyle KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan’ın ev sahipliğinde Bükreş'te düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Romanya Büyükelçisi Özgür Kıvanç Altan'ın yanı sıra Türk ve Rumen iş çevrelerinden seçkin temsilciler katıldı.

Büyükelçi Özgür Kıvanç Altan, konuyla ilgili değerlendirmelerini şöyle paylaştı: “Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ilişkiler, her yıl daha da güçleniyor. Romanya’da KoçZer gibi yenilikçi ve vizyon sahibi şirketlerin varlığı bu ilişkileri daha da derinleştirecek, yeni fırsatlar yaratacak ve ekonomik bağları güçlendirecek."

Avrupa liderliğine doğru stratejik bir adım

Etkinlikte konuşan Serhan Turfan ise “KoçZer olarak, uzun süredir yurt dışında ticari hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketler için dünyanın herhangi bir ülkesinden tedarik edilmesini istedikleri ürünü buluyor ve geliştirebilecekleri işbirliğine aracılık ediyoruz. 15 ülkede yer alan stratejik partnerlerimiz başta olmak üzere, dünyanın herhangi bir yerinden gelen talebin, KoçZer’in kayıtlı ve güvenilir 61 bin tedarikçisinin bulunduğu ağı üzerinden tedarik edilmesi süreçlerini yürütüyoruz. Şimdi de yenilikçi çözümlerimizi yeni bir bölgeye taşıyoruz. Yeni işbirlikleri yaratacak ve işletmeleri dijital ve stratejik tedarik çözümleriyle destekleyeceğiz. Bu KoçZer’in tarihindeki önemli kilometre taşlarından biri” dedi.

Romanya’nın, halihazırda 15 ülkede konumlanan stratejik iş ortakları aracılığıyla uluslararası ticari hizmetlerini sürdüren KoçZer’in, yurt dışında büyüme stratejisinin en büyük adımı olduğuna dikkat çeken Serhan Turfan, “Çünkü Romanya bizim için sadece stratejik bir pazar değil, KoçZer'in Avrupa'daki büyüme yolculuğunun ilk adımı” dedi.

Üç yılda 100 milyon euro satış hacmi bekliyor

Avrupa Birliği üye ülkelerinden olan Romanya'nın 18 binden fazla kayıtlı Türk şirketi ve 10 milyon dolar doğrudan Türk yatırımıyla, Türkiye'deki yatırımcı ve girişimcilerin uğrak pazarlarından biri olduğunu hatırlatan KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan, çok sayıda Koç Topluluğu şirketinin de halihazırda Romanya pazarında aktif olarak operasyon yürüttüğüne dikkat çekti. KoçZer Romanya’nın bu operasyonlardan sorumlu olacağını paylaştı.

KoçZer Romanya’nın, mevcut müşterileri için de doğrudan yatırım sahaları arasında konumlanan ülkedeki faaliyetlerine lojistiğin yanı sıra teknik ve endüstriyel ürünler, ofis malzemeleri, hammadde ve hurda gibi başlıkları kapsayan malzeme tedariği fonksiyonuyla başlayacağını kaydeden Serhan Turfan, “Tedarik önümüzdeki 5 yıl içinde çok farklı olacak ve KoçZer olarak her zaman olduğu gibi bu değişimin öncüleri arasında yer alacağız. İşletmelerin operasyonlarını optimize etmelerini destekleyen stratejik satın alma çözümümüz Promena'nın e-kaynak çözümleri gibi, müşterilerimize yenilikçi araçlar ve stratejiler sunmak konusunda kararlıyız. Romanya’daki müşterilerimiz, Promena başta olmak üzere teknolojik ürün ve hizmetlerimizden de yararlanabilecek” ifadelerini kullanarak, Romanya operasyonları için iddialı hedefler belirlediklerini söyledi.

Buna göre KoçZer, üç yıl içinde de 100 milyon Euro satış hacmine ulaşmayı hedefliyor. Yine ilk üç yıl içinde, şirketin yurt dışı brüt kârında Romanya’nın payını %50’ye çıkararak, toplam hacmin %6’sını Romanya operasyonlarından elde etmeyi bekliyor.

Sırada yeni ülkeler var

Türkiye'de 61 bin tedarikçisi ve 140 farklı kategorideki satın alma uzmanlığıyla liderliğini kanıtlayan KoçZer’in 15 ülkeyi kapsayan güçlü distribütör ağıyla modelini ülke sınırlarının dışına da taşıdığını belirten Serhan Turfan, “Bir yandan Türkiye’de başarısı kanıtlanmış modelimizi Romanya pazarının dinamiklerine uyarlayacak, bir yandan da çevre ülkelerde ve diğer AB pazarlarında yeni işbirlikleri kurmak gibi stratejik hedeflerimize odaklanacağız. Bulgaristan, Bosna Hersek ve İsviçre gibi ülkelerdeki distribütörlerimizin desteğiyle bu yolu da hızla alacağımıza inanıyoruz. İlerleyen süreçte Polonya, İtalya ve Dubai gibi farklı ülkelerdeki derneklerle, meslek örgütleriyle ve endüstri merkezleriyle ortaklıklarla imza atarak yeni projeler hayata geçirmek ve Türkiye’deki ağımız ve uzmanlığımız sayesinde, paydaşlarımıza satın alma konularında da destek olmak istiyoruz” diye konuştu.

Satın alma teknolojileri ile küreselde rekabet ediyor

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığı 2023'ün KoçZer için de yeni bir kilometre taşı olduğunu söyleyen KoçZer Genel Müdürü Serhan Turfan, “21 yıl içinde Türkiye'de bir tedarikçi ekosistemi yaratan, satın almayı bir iş alanı ve uzmanlık olarak kabul ettiren KoçZer, 2024’te ‘Bugün de, yarın da… KoçZer İşinizin Yanında’ mottosunu benimsediği yeni bir marka kimliğiyle başladı. 1,5 milyar TL’lik satın alma hacmi yöneten şirketimiz, cirosunun %25'ini Fortune 500 Türkiye listesinde de yer alan topluluk dışı şirketlerden elde etti. Türkiye'nin işyeri ihtiyaçları dikeyinde kurgulanmış ilk B2B pazaryeri ZerGO’yu devreye alırken, Digital Panorama satın almasıyla medya ve prodüksiyon satın alma danışmanlığı hizmetlerini dijital üretimleri ve kreatif ajans hizmetlerini de kapsayacak şekilde genişletme olanağı bulduk. Müşterilerimizin lojistik, tedarik ve satın alma süreçlerini dijitalleştirmelerini, yalınlaştırmalarını ve kolaylaştırmalarını sağlayan kanıtlanmış modellerimizi, bir teknoloji ve hizmet şirketi yaklaşımıyla küreselde de rekabet edebilir hale getirmek için, çalışmaya devam edeceğiz. KoçZer Romanya’nın başta şirketimiz olmak üzere tüm topluluk şirketlerimize ve müşterilerimize faydalı olmasını temenni ediyoruz” dedi.