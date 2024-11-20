Arabalarınızın üzerinde kurumuş kalmış kuş pisliklerini nasıl temizlersiniz? Boyaya zarar vermeden neler yapabileceğinizi anlatıyoruz.

Binbir zahmetle yıkayıp temizlediğimiz arabalarımızın üzerinde oluşan kuş pisliklerinin ne kadar sinir bozucu olduğunu anlatmaya gerek yok. Özellikle ağaç altına park ettikten sonra tavan ve ön kaput tanınmayacak hâle gelebiliyor.

Ancak moral bozmaya gerek yok, kuş pisliklerini boyaya zarar vermeden temizlemenin bazı yolları var.

Temelden başlayalım, kuş pislikleri arabanın boyası için neden bu kadar zararlı?

Kuş pisliği, içeriğinde bulunan ürik asit nedeniyle araba boyası ile kimyasal reaksiyona girebiliyor. Özellikle sıcak havalarda daha çabuk kurumasıyla birlikte etkisi de artıyor. Kurumuş bir hâlde temizlemek de zor olduğundan boya üzerinde mikro çizikler de bırakabiliyor.

Çoğu kişi kurumuş pisliğe bir bezle müdahale etmek istiyor ancak bu yanlış bir müdahale.

Dışkı tabii ki henüz kurumamışsa hemen silerek bu dertten kurtulabiliriz. Ancak esas dert olan uzun süre kalıp kurumuş pislikler. İşte bu noktada, minimum hasarla pisliği temizlemek için önce pisliği ılık suyla ıslatıp yumuşamasını beklemek gerekiyor. Bunu bir peçeteyi ıslatıp dışkının üzerine koyarak da kolayca yapabilirsiniz.

Kirin yumuşaması sağlandıktan sonra da mikrofiber bezle, fazla baskı uygulamadan nazikçe silin. Bu noktada dikkat etmemiz gereken, sert süngerler veya fırçalar kullanmamak.

Tam bu noktada hatırlatalım.

Kuş pisliği uzun bir süre arabanızın üzerinde kaldıysa ve sayıca fazlaysa, sizin bir işlem yapmanız boya verniğine zarar vermenize neden olabilir. Böyle bir durumda mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekiyor.

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