Soyu Tükenmiş Bir Kuşun Tek Bir Tüyü 28 Bin Dolara Satıldı

Yeni Zelanda'da yapılan bir müzayedede, soyu tükenmiş bir kuş türüne ait tüy tam 28 bin dolara satıldı.

Günümüzde Yeni Zelanda'yı oluşturan adalarda bir zamanlar Maori adı verilen bir halk yaşıyordu. Bu halkın kutsal saydığı canlılar arasında Huia kuşu adlı bir kuş da bulunuyordu. Huia kuşunun türü, tıpkı Maori halkı gibi tükenip gitmiş olsa da tüyleri kaldı. Bu tüyler artık açık artırmalarda alıcılarını bekliyor.

Webb's Müzayede Evi tarafından yapılan açık artırmada, başta 3 bin dolara satılması beklenen tüyün fiyatının hedef fiyatı %450 artırdığı ortaya çıktı. Yerli halkın kabile şefleri ve şeflerin aileleri bu tüyleri başlıklarına takıyordu. Ayrıca bu tüyler hediye edilebiliyor ya da ticarette kullanılabiliyordu.

Son olarak 1907'de görülmüştü

Huia kuşu son olarak 1907 yılında görüldü. Kayıtlara geçen son vakadan 20 ila 30 yıl kadar sonra da Huia kuşunun görüldüğü ifade edilmişti. Yine de bu vakaların doğruluğu teyit edilememişti. Sarı çiçekli akasya kuşları familyasında yer alan bu küçük ve ötücü kuş, zıplama becerisi ve güzel tüyleri ile meşhurdu.

Müzayede evinden yapılan açıklamada tüyün durumunun ise "harika" olduğu ifade edildi. Tüy kayıtlarda "taonga tuturu" olarak kaydedildi. Bu tür eserler ise sadece lisanslı koleksiyoncular tarafından satın alınabiliyor. Bu eserler ülkeden sadece Kültür ve Miras Bakanlığı'nın izni ile çıkarılabiliyor. Yeni Zelandalıların yoğun ilgisinin fiyatları yükselttiği belirtiliyor.