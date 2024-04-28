Titanik'in en zengin yolcusu olarak bilinen John Jacob Astor IV'e ait altın bir cep saati, 1,5 milyon dolara satılarak bugüne kadar satılmış en pahalı Titanik antikası oldu.

İnsanlık tarihinin belki de en meşhur denizcilik kazası olan Titanik kazasının ardından batıktan çıkarılan eşyalar uzun zamandır müzayedelerde alıcı buluyor. Son olarak, Titanik'teki en zengin kişi olan John Jacob Astor IV adlı kişiye ait altından yapılma cep saati bir müzayedede satıldı. İsmi açıklanmayan bir alıcı bu saate tam 1,5 milyon dolar ödedi.

Henry Aldridge & Son adlı müzayede evinden yapılan açıklamada, "Bugün odada,internette ya da telefonda olan tüm müşterilerimize teşekkürler, Astor cep saati için 1,175 milyon pound ile yeni bir müzayede evi rekoru." ifadeleri kullanıldı.

Binlerce poundluk teklifler havalarda uçuştu

Altın cep saatinin dışında müzayedede alıcı bulan diğer ürünler arasında 260 bin pounda satılan Wallace Hartley bavulu, 85 bin poundluk Harrison Titanic hatıra defteri ve 44 bin poundluk Titanik'ten çıkarılan satranç tahtası yer aldı. Bir sonraki Titanik müzayedesinin ise Kasım 2024'te yapılacağı belirtildi.

"Asla batmaz" denilen lüks yolcu gemisi Titanik, 10 Nisan 1912'de 2 bin 224 yolcu ve mürettebat ile İngiltere'deki Southampton limanından New York'a doğru yola çıktı. 15 Nisan 1912'de buz dağına çarpan gemi Kuzey Atlantik'te battı ve 1510 yolcu hayatını kaybetti. 47 yaşındaki John Jacob Astor IV, o dönemde dünyanın en zengin insanlarından biri olarak kabul ediliyordu. Astor da kazadan sağ kurutamadı.

Daha önce Titanik'ten çıkan en pahalı antika, Wallace Hartley'nîn yolcuları sakinleştirmek için gemi batarken çalmaya devam ettiği kemanı olmuştu.