Little Nightmares 2 Hakkında Dudak Uçuklatan Teoriler

Little Nightmares 2 hikayesi, olay örgüsü ve sonu sebebiyle oyuncularının aklını karıştırarak birçok teori üretmesini sağladı. Biz de oyuncuları böylesine düşündüren teorileri sizler için listeledik.

Little Nightmares 2, uzaktaki bir kulenin yaptığı radyo yayını yüzünden bozulmuş bir dünyada hapsolmuş genç bir çocuğu resmediyor. Mono isimli çocuk olarak oynadığımız Little Nightmare 2 bir gerilim-macera oyunu. Sarı yağmurluklu Six rehberliğinde radyo yayınının karanlık sırlarını çözmeye çalıştığımız oyunda, Six’i de korkunç kaderinden kurtarmaya da çalışıyoruz. Bu korkunç dünyadaki tehditlerle karşı karşıya kaldığımız bu yapımda yolculuk hiç de kolay değil.

Aslında oyunun hikayesi ve amacı bu kadar. Ancak oyuncular oyunun derinliklerine inip incelemeye koyulurlarsa birçok “Easter Egg” ve gizem bulabilirler. Little Nightmares 2’nin orijinal hikayesinin ne olduğu asla onaylanmadı. Bu sebeple de oyuncular, oldukça fazla cevaplanmamış sorusu olan Little Nightmares 2 hakkında birçok teoriler ürettiler. İşte o teorilerden bazıları.

Not: Yazının bu kısmından sonrası Little Nightmares 2 ile ilgili spoiler içermekte. Eğer oyunu oynamadıysanız yazının devamını okumamanızı öneririz.

Little Nightmare 2 aslında Little Nightmares 1 mi?

Oyuncuların aklını en çok karıştıran sorulardan biri Little Nightmares 2’nin bir prequel yani ön oyun olabileceğiz. Tarsier Studios’tan firmanın kıdemli hikaye anlatıcısının yaptığı açıklama ise şu şekilde: “Little Nightmares 2 size bir dünyanın nasıl böyle korkunç bir şey yaratabileceğini anlatacak.”

İlk oyunda kendine güveni oldukça yüksek olan giyen Six, Little Nightmares 2’de daha özgüvensiz olarak çıkıyor karşımıza. İlk oyundaki ikonik ceketini de ikinci oyunda giymeyen Six, öfkeli açlığını da yalnızca ikinci oyunun gizli finalinde ortaya çıkıyor. Bu nedenle oyuncular Six’in birinci oyundaki açlığının bu noktada başladığına inanıyor.

Bu teoriyi destekleyen bir diğer hipotez ise ikinci oyundaki kutular ve reklamlar. Bu ögeler teknenin henüz su üzerinde olmadığını gösteriyor. Ayrıca ilk oyundaki asılı adam, altındaki sandalye ve önündeki kapı, Mono’nun ikinci oyunda Thin Man olarak sandalyede oturduğu son sahnenin neredeyse kopyası.

Yoksa gerçekten sadece 2. bir oyun mu?

Little Nightmares 2’nin bir ön oyun olduğunu savunanlar olduğu gibi bunun tam tersini savunan oyuncular da mevcut. Her ne kadar sayıları ilk teoriye inananlar kadar olmasa da bu teorinin de destekleyici hipotezleri var.

Bu teoriye inanan oyuncular, Six’in, ikinci oyunda giymediği montunu kaybetmiş olabileceğini ve sonrasında tekrar bulabileceğini düşünüyor. İlk oyunda kazandığı ve ikinci oyunda kullanamadığı eksik güçleri için ise, içten içe iyi bir karakter olduğu için karanlık tarafını gizlemenin bir yolu olarak bunu bastırabileceğini düşünüyorlar.

İlk oyunun yapısı nedeniyle bu teori daha az olasılığa sahip olsa da, Mono’nun Thin Man olduğunu ve Six’in bu korkunç dünyanın baş kötüsü olarak bir döngüde sıkışıp kalmış olabileceği de bir ihtimal.

Thin Man’in amacı ne?

Oyunda Thin Man’in Mono’nun büyümüş hali olduğunu zaten görüyoruz. Ama ne yazık ki olay örgüsündeki kesin amacını bilmiyoruz. Bir sahnede kulenin sakinleri olarak Thin Man ve the Eye’ı görüyoruz ama bu ikilinin birlikte çalışıp çalışmadığına ya da bunu nasıl yaptığına dair bir fikrimiz yok.

Thin Man ile ilgili bir diğer soru ise karakterin iyi mi yoksa kötü mü olduğu. Mono’nun Thin Man tarafından somutlaştırılan bir karanlık tarafının olduğunu zaten biliyoruz. Ancak, Mono’nun iyi tarafı hala yaşıyorsa, amacı Thin Man’i engelleyerek the Eye’a karşı savaşmak olabilir.

Little Nightmares 2 nerede ve ne zaman gerçekleşiyor?

Oyuncular oyunun gerçekleştiği alanı ve dönemi ne yazık ki oyundan öğrenemiyorlar. Bus sebeple bu konuda teoriler üreten oyuncular birçok fikre sahip. Bunlardan birincisi 2. Dünya Savaşı ya da sonrasında Japonya’da oldukları. İki oyun da aynı evrende gerçekleşiyor. İki oyunda da Japon tarzı restoranlar, fotoğraflar ve gazete parçaları gördüğümüz oyunun zamanı ise 2. Dünya Savaşı zamanına çok benziyor. İkinci oyunda mimari, sınıflar, kıyafetler ve televizyonların tümü ise 1940’lar ve 1960’lar dönemlerine ait.

Bir diğer düşünce ise oyunun Yahudi halkına karşı işlenen suçları temsil ettiği. Oyunda sıkça gördüğümüz çocuklar, ayakkabılar, işkence ve ölümler 2. Dünya Savaşı dönemini andırıyor. Oyundaki göz sembolü ise toplama kamplarındaki gözetleme kulelerini temsil ediyor olabilir.

Oyunun Sonu: Six ihanet etmedi

Hikayesi ve olay örgüsü ile ilgili bu kadar çok teori varken, oyunun sonuyla da ilgili oyuncuların birçok fikri var. Six’in, Mono’nun Thin Man olduğunu anladıktan sonra ölmesine izin vererek aslında bunu önleyebileceğini düşünmesi aslında Six’in ihanetinin bir cevabı.

Bu teori birçok oyuncu tarafından desteklenen bir son. Ancak oyunun hayranları bu teorinin çok basit olduğunu ve oyunun yaratıcılarının böylesine karmaşık ve gizemli bir oyun hakkında böylesine kolay tahmin edilebilir bir son yazmayacağını düşünüyorlar.

Oyunun Sonu: Six, arkadaşına ihanet etmeyi doğruyu söylemeye tercih etti

Oyunun sonuyla ilgili bu teoride oyuncular Six kendisinde bir sorun olduğunu anlayıp, arkadaşına zarar vermek istemediğini, onun yerine arkadaşının ölmesine izin verdiğini düşünüyorlar.

Her ne kadar Six bunu bilerek yapmasa da tüm bu olayları tetikleyecek korkunç bir hataya sebep oldu. Açlığına engel olamayacağını düşünen Six, arkadaşlarını the Lady ve the Nome’u yemenin onda bırakacağı travmayı yaşamak istemedi.

Oyunun Sonu: Six her şeyi the Eye yüzünden yaptı

Açlıkla ilgili teorilerin ikincisi bir öncekinden biraz daha karmaşık. Basit olay örgüsünü ve sonları sevmeyen hayranların favorisi olan bu teoride işin içinde the Eye var. Oyunda the Eye her şeyi kontrol eden ve korkunç şeyler yapmaya can atan bir karakter olarak resmediliyor. Mono ve Six’in bu korkunç karaktere karşı savaşını izlediğimiz oyunda the Eye her iki karakter için de en kötüsünü istiyor.

Bu teoriye göre, Mono ve Six, the Eye’ın bu amacını biliyor ve bu sebeple Six, Thin Man’in ardındaki gerçeği bilmeden, sonuçlarla tek başına ilgilenmeyi seçti. Her ne kadar teorinin zayıf yanları olsa da diğer teorilere göre karmaşık olması, hayranların buna inanmasını kolaylaştırıyor.