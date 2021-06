Lost ülkemizde yabancı dizi izleme kültürünü başlatan ilk dizilerden biri. Dünya üzerinde milyonlar izlenen dizi hakkında hala birçok bilinmeyen şey var. Biz de bu bilinmeyenleri sizler için listeledik.

Lost’un sezon finalinin üzerinden tam 11 yıl geçti. Bir neslin yabancı diziye olan ilgisini hayli artıran Lost, çok büyük bir hayran kitlesine sahipti. Hayran teorileri, entrikala ve beklentiler, Lost’un modern televizyon tarihinin temel taşlarından biri haline gelmesinde epey yardımcı oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve daha da başarılı hikayeleriyle Lost tam 6 sezon sürdü.

Dizide oldukça kalabalık bir ana kadro vardı ve izleyiciler bu kadrodaki herkesle bir bağ kurmuştu. Biz de Lost hayranları ve Jack, Kate, Sawyer, duman canavarı, ambar ve çok daha fazlasını özleyenler için sadece hayranların bileceği Lost bilinmeyenlerini listeledik.

Not: Yazının geri kalanı ağır spoiler ile doludur. Eğer Lost’u izlemediyseniz buraya izleyip tekrar gelmenizi öneririz.

Yüreğimizi yakan Bebek Aaron’ı dizi boyunca 13’ten fazla bebek oynamıştı:

Lost’un Cast yönetmenlerinden Julie Carlson, sadece dördüncü sezona kadar Clair’in oğlu Aaron için 13 bebeğin kullanıldığını açıkladı. Bebeklerin dizi ve filmlerde oynamaları konusunda epey sert yasalara sahip Amerika’da yayınlanan Lost’ta Aaron tam 76 kez gözüktü. Ayrıca bu bebeklerin bir çoğu da erkek değildi.

Desmond’ın ambarı artık bir sehpa olarak kullanılıyor:

Reddit'te paylaşılan fotoğrafta gördüğümüz gibi üzere Damon Lindelof, dizide geçirdiği zamanı anmak için setten bir hatıra aldı. Ambarın üst kısmı şimdi Lindelof'un ofisinde bulunuyor ve onu sehpa olarak kullanıyor. Desmond’ın yaşadığı ambar, adanın ilk gizemlerinden biri ve hala dizi tarihinin ayrılmaz bir parçası.

Josh Holloway, dizinin ilk bölümünden aksanını saklamaya çalışıyordu

San Jose’de doğan Josh Holloway, genç yaşta Gürcistan’a taşındı. Dizinin orijinal senaryosunda James “Sawyer” Ford'un karakterinin, şehirli Buffalo'dan klas bir dolandırıcı olması gerekiyordu. İlk bölümlerde kendi aksanını saklamaya çalışan Holloway, yapımcıların aksanını beğenmesi üzerine Sawyer karakteri güneyli bir karakter olarak sunulmadı.

Bay Eko aslında çok farklıydı

Bay Eko'nun aslında Nijeryalı bir pasifist rahip olması gerekiyordu. Eski bir kaçakçı olan Bay Eko, ilk bölümlerinde oldukça karanlık görünüyor. Ancak sonrasında yayınlanan flashback bölümünde karakter, ilk başta planlandığı gibi gösterildi.

Lost’un adı az kalsın Lost olmuyordu

Dizinin yayınlandığı kanal olan ABC’nin başkanı Lloyd Braun ve dramalardan sorumlu Thom Sherman, Lost’un konusunda bir dizi ortaya çıkarmaya kafayı takmıştı. Pilot bölümü yazması için Jeffrey Lieber’ı görevlendirdiler ancak bu bölüm diziye yeşil ışık vermek için yeterli olmadı. Dizinin ismini de Lost’tan Nowhere’e çeviren Jeffrey Lieber başarısız olduktan sonra kanal J.J. Abrams ve Damon Lindelof ile anlaştı ve dizi nihayetinde orijinal adını korudu.

Forest Whitaker az kalsın Sawyer olacaktı

Marvel ve Star Wars evrenlerinden tanıdığımız Forest Whitaker, ABC dizisinde Sawyer’ı oynamaya resmi olarak hazırdı. Yapım öncesinde ayrılan Forest Whitaker’ın Lost’u bırakma sebebi ise First Daughter isimli filmini yönetecek olması. Dizi sırasında Withaker, oynadığı İskoçya’nın Son Kralı ile ilk ve tek Oscar’ını kazandı. Yani hem oyuncu için hem de Sawyer sevenler için bu kadar yerinde oldu.

Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi’ne gönderme

Dizide yer alan 4-8-15-16-23-42 sayılarının sonuncusu, yani 42, Douglas Adams’ın yazdığı Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi romanında, süper zeki bilgisayarın tüm evren için verdiği cevap. Yazar David Fury, yaptığı röportajda sayıları bulmakta oldukça zorlandıklarını ancak son sayı olarak Damon Lindelof ile aynı kararı verdiklerini açıkladı. Adams romanı ve Abrams dizileri birçok benzer bilim kurgu temasını paylaşıyor. Geri kalanı rastgele olan sayıların sonuncusu ise Douglas Adams’a bir saygı göstergesi olarak nitelendiriliyor.

Üöüncü sezonda gördüğümüz “Hoffs / Drawlar” önemli bir anagramdı:

3. sezonun sezon finali olan Aynanın İçinden’de, o zamana kadar dizide izlediğimiz bir flashback yani geçmişe dönüş değil, bir flash forward -geleceğe dönüş- vardı. 3. sezon finalinden itibaren artık karakterlerin ada dışındaki hayatlarını da izlemeye başladık. İzleyicide şok etkisi yaratan bölümde Jack’in ziyaret ettiği cenaze salonunun ismi Hoffs / Drawlar. Bu da aslında flash forward kelimesi için bir anagram.

Michael Keaton neredeyse Jack oluyordu

Dizinin ilk başlarında Jack asla bir başrol olarak düşünülmedi; başrol için Kate düşünülüyordu. Planlanan senaryo, ilk bölümde duman canavarının pilotu değil Jack’i öldürmesiydi.

Michael Keaton da, pilot bölümde Jack’i oynayacaktı. Ancak stüdyo karakterin dizide daha fazla kalmasına karar verdiğinde Keaton böylesine uzun vadeli bir yapımla ilgilenmediği için Jack’i oynamaktan vazgeçti. Keaton sonrasında başka bir Lost karakteri olmaktan vazgeçen Forest Whitaker’ın yönettiği First Daughter filminde yer aldı.

Dharma Girişimi’nin ilk ismi Medusa Corp’tu

Dizide sevilen gizemlerden biri olan ambar tanıtıldıktan sonra, dizinin yaratıcıları ambarın orada olmasının bir nedene ihtiyacı olduğunu düşündüler. Sonrasında uçağın düşmesinden sorumlu olacak bir bilimsel araştırma grubu olan Medusa Corp fikrini ortaya çıkardılar. Bu fikri sonrasında beğenmeyen yazarlar, Medusa Corp yerine Dharma ismini kullanmaya karar verdiler.

Dizinin müziklerinde uçak gövdesinden parçalar kullanıldı

Lost müziklerini üstlenen Michael Giacchino, oldukça geniş bir kariyere sahip. IMDb’de 140’ın üzerinde kredisi bulunan besteci, iki Akademi Ödülü ve beş Emmy Ödülü’ne aday gösterildi. Bestelediği müzikler ve başarıları oldukça fazla övülse de, birçok insan Giacchino’nun besteleme şeklindeki yaratıcılığının farkında değil. Michael Giacchino, dizinin müziklerinde, dizinin de içeriğine uygun olacak şekilde uçak parçalarını da kullandı.

Previously on Lost diyen kim?

Lost o kadar karmaşık bir olay örgüsüne sahip ki, her bölümden önce bir özeti bulunuyor. İzleyicilerin bir önceki bölümde ne olduğunu hatırlamaları için her bölüm öncesinde Previously on Lost sesi duyuluyor. Muhtemelen kimsenin merak edip de aramadığı bu kelimeleri ABC başkanı Lloyd Braun seslendiriyor. Dizinin yapımcı kanalının başkanı olması yanı sıra aynı zamanda bir Lost hayranı olan Braun, böylece sevdiği dizinin her bölümünde yer almış oldu.

Her şey en başından planlanmadı

Hayranlar Lost'un planlanması onlarca yıl süren bir yapım olduğunu düşünmekten hoşlanıyor. Ancak ne yazık ki durum böyle değil. Dizinin yazarları ve yapımcıları bölümleri yazarken en tuhaf şey düşündüklerini ancak sonrasını asla planlamadıklarını açıkladılar. Oldukça derin bir hikayeye sahip olan Lost’un bölümleri ve sonu ne yazık ki önceden planlanan bir şey değil.

Lost’un senaryosu aslında tamamen farklıydı

2013'ün sonlarında sızdırılan bir belge Slashfilm tarafından elde edildi ve Lindelof'un ABC yöneticilerine sunulan versiyonunun ayrıntıları ortaya çıktı. El yazması olan belge, izlediğimizden çok daha farklı bir senaryo anlatıyordu. Belgede duman canavarı ilk birkaç bölümde çözülüyordu. Gösterinin tamamında hakim olan gizemin var olmaması gerekiyordu. En önemlisi ise, sızdırılan belgeye göre dizide her şeyin bilimsel bir açıklaması olacaktı. Ancak Lost’u Lost yapan en büyük unsurlardan biri gizem iken, bir anda her şeyin bilimsel olarak açıklanması diziyi nereye götürürdü bilinmez.