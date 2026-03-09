Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Daha İlki Piyasaya Sürülmeden MacBook Neo 2 Hakkında Bilgiler Gelmeye Başladı

Apple'ın daha geçen hafta tanıttığı MacBook Neo modelinin ikinci nesli hakkında bilgiler şimdiden gelmeye başladı. Eğer iddia doğruysa gerçekten büyük yenilikler olacak.

Daha İlki Piyasaya Sürülmeden MacBook Neo 2 Hakkında Bilgiler Gelmeye Başladı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansman ile tamamen yeni bir MacBook modelini bizlerle buluşturmuştu. MacBook Neo isimli bu model, iPhone 16 Pro’nun A18 Pro işlemcisinden güç alıyor ve bütçe dostu bir cihaz olarak geliyordu. Yeni ürün, 11 Mart günü resmen piyasaya sürülecekti.

Şimdi ise MacBook Neo’nun geleceği hakkında yeni bilgiler geldi. Öyle ki daha ilki resmen satışa sunulmadan MacBook Neo 2 hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu sızıntı, güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan geliyor.

Dokunmatik ekrana sahip olabilir, A19 Pro işlemci ve 12 GB RAM'le gelebilir

nao

Daha önce sayısız kez Apple ürünleri hakkında haklı çıkan Kuo’nun edindiği bilgilere göre ikinci nesil MacBook Neo modelinde Apple, büyük bir yenilikle karşımıza çıkabilir. Öyle ki cihazın dokunmatik ekranla gelebileceği öne sürülmüş. Bunun, bu yıl gelecek üst düzey MacBook’lardaki dokunmatik ekrana benzeyeceği söyleniyor.

Apple’ın bu yılın sonlarına doğru MacBook modellerine OLED ekran ve dokunmatik ekran getirmesini bekliyoruz. Bu yenilikler, ya Pro modellere entegre edilecek ya da “Ultra” isimli tamamen yeni en üst seviye bir cihaz ile gelecek. Henüz hangisi olacağı belirsiz ancak dokunmatik ekran olacağı neredeyse kesin gibi. İşte bu ekranın 2027’de gelecek MacBook Neo 2’de olma ihtimali var. Bunlar dışında A19 Pro işlemci, 12 GB RAM de ikinci neslin muhtemel özellikleri arasında.

Apple MacBook Neo Tanıtıldı: İşte En Ucuz MacBook'un Fiyatı Apple MacBook Neo Tanıtıldı: İşte En Ucuz MacBook'un Fiyatı
Apple MacBook

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı? Okurken Dehşete Düşeceğiniz Bir Hikâyeye Dayanıyor...

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Peugeot Fiyat Listesi: 3008'e Dev İndirim!

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Mart 2026 Audi Fiyat Listesi: Bu Ay Zam Var mı?

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Hem Pninfarina Tasarımı Hem de Özellikleriyle Büyüleyen Telefon Infinix Note 60 Ultra Tanıtıldı

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

Arabalarda Sonradan Takılan Multimedya-Ekran Cezası Var mı, Yasak mı? - 2026

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[6-9 Mart] 2.250 TL Değerindeki 3 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com