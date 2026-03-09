Daha İlki Piyasaya Sürülmeden MacBook Neo 2 Hakkında Bilgiler Gelmeye Başladı

Apple'ın daha geçen hafta tanıttığı MacBook Neo modelinin ikinci nesli hakkında bilgiler şimdiden gelmeye başladı. Eğer iddia doğruysa gerçekten büyük yenilikler olacak.

Apple, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansman ile tamamen yeni bir MacBook modelini bizlerle buluşturmuştu. MacBook Neo isimli bu model, iPhone 16 Pro’nun A18 Pro işlemcisinden güç alıyor ve bütçe dostu bir cihaz olarak geliyordu. Yeni ürün, 11 Mart günü resmen piyasaya sürülecekti.

Şimdi ise MacBook Neo’nun geleceği hakkında yeni bilgiler geldi. Öyle ki daha ilki resmen satışa sunulmadan MacBook Neo 2 hakkında sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu sızıntı, güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo’dan geliyor.

Dokunmatik ekrana sahip olabilir, A19 Pro işlemci ve 12 GB RAM'le gelebilir

Daha önce sayısız kez Apple ürünleri hakkında haklı çıkan Kuo’nun edindiği bilgilere göre ikinci nesil MacBook Neo modelinde Apple, büyük bir yenilikle karşımıza çıkabilir. Öyle ki cihazın dokunmatik ekranla gelebileceği öne sürülmüş. Bunun, bu yıl gelecek üst düzey MacBook’lardaki dokunmatik ekrana benzeyeceği söyleniyor.

Apple’ın bu yılın sonlarına doğru MacBook modellerine OLED ekran ve dokunmatik ekran getirmesini bekliyoruz. Bu yenilikler, ya Pro modellere entegre edilecek ya da “Ultra” isimli tamamen yeni en üst seviye bir cihaz ile gelecek. Henüz hangisi olacağı belirsiz ancak dokunmatik ekran olacağı neredeyse kesin gibi. İşte bu ekranın 2027’de gelecek MacBook Neo 2’de olma ihtimali var. Bunlar dışında A19 Pro işlemci, 12 GB RAM de ikinci neslin muhtemel özellikleri arasında.