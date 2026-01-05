MacBook, Ukraynalı askerin hayatını kurtardı: Şarapnel isabet eden MacBook çalışmaya devam etti

Ukraynalı bir askerin M1 MacBook Air’i savaşta şarapnel tarafından isabet aldı. Ekranı çatladı, klavyeden bir tuş koptu ama dizüstü bilgisayar hâlâ çalışır durumda.

Ukraynalı bir asker, savaş alanında kullandığı M1 MacBook Air’in top mermisinden kopan bir şarapnel parçasıyla hasar aldığını gösteren fotoğraflar paylaştı. Görsellerde ekranın ciddi şekilde çatladığı ve klavyedeki “K” harfinin yerinden çıktığı açıkça görülüyor.

Який рівень балістичного захисту у MacBook Air на M1?



Бо цей витримав уламок від стволки 🫣 pic.twitter.com/IWofyq1H9w — Лаꑭевич (@lanevychs) January 1, 2026

Tüm bu fiziksel hasara rağmen dizüstü bilgisayarın çalışmaya devam etmesi dikkat çekti. MacBook Air açılıyor, görüntü verebiliyor ve temel işlevlerini sürdürüyor. Olay, cihazın alüminyum gövdesinin darbeyi kısmen absorbe ettiğini düşündürüyor.

Elbette bu durum MacBook’ların savaş koşullarına dayanıklı olduğu anlamına gelmiyor. Ancak yaşananlar, tüketici elektroniğinin ekstrem koşullarda bile beklenmedik şekilde ayakta kalabildiğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak öne çıkıyor.