MacBook, Ukraynalı askerin hayatını kurtardı: Şarapnel isabet eden MacBook çalışmaya devam etti

Ukraynalı bir askerin M1 MacBook Air’i savaşta şarapnel tarafından isabet aldı. Ekranı çatladı, klavyeden bir tuş koptu ama dizüstü bilgisayar hâlâ çalışır durumda.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Ukraynalı bir asker, savaş alanında kullandığı M1 MacBook Air’in top mermisinden kopan bir şarapnel parçasıyla hasar aldığını gösteren fotoğraflar paylaştı. Görsellerde ekranın ciddi şekilde çatladığı ve klavyedeki “K” harfinin yerinden çıktığı açıkça görülüyor.

Tüm bu fiziksel hasara rağmen dizüstü bilgisayarın çalışmaya devam etmesi dikkat çekti. MacBook Air açılıyor, görüntü verebiliyor ve temel işlevlerini sürdürüyor. Olay, cihazın alüminyum gövdesinin darbeyi kısmen absorbe ettiğini düşündürüyor.

Elbette bu durum MacBook’ların savaş koşullarına dayanıklı olduğu anlamına gelmiyor. Ancak yaşananlar, tüketici elektroniğinin ekstrem koşullarda bile beklenmedik şekilde ayakta kalabildiğini gösteren çarpıcı bir örnek olarak öne çıkıyor.

YORUMLAR

Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
