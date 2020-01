Yerli ürünlerde Made in Turkey yerine “Made in Türkiye” yazılması ile ilgili olarak yasa taslağı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlandı. Yasa taslağı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a iletilecek.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen yerli otomobil TOGG’un tanıtım etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Made in Turkey” yerine “Made in Türkiye” ibaresinin kullanılması gerektiğini belirtmişti. Cumhurbaşkanı’nın “Made in Türkiye” çıkışının ardından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), bu konuda resmi bir adım attı. TİM, ihraç edilecek yerli ürünlerde “Made in Türkiye” ibaresinin kullanılması için bir yasa taslağı hazırladı.

“Made in Turkey” ibaresi ile ilgili olarak Türkiye’nin attığı ilk adım bu değil. 2014 yılında Ekonomi Bakanlığı, “Made in Turkey” ibaresinin yerine “Turkey Discover the Potential” (Türkiye potansiyelini keşfet) sloganıyla bir logo hazırlamıştı.

Cumhurbaşkanı'nın "Made in Türkiye" çıkışı, resmiyete dökülüyor

TİM Başkanı İsmail Gülle, konu ile ilgili yaptığı açıklamada ihraç edilen yerli ürünlerde artık Türkiye ibaresinin kullanılması gerektiğini söyledi. TİM Başkanı, Türkiye’nin daha önce kullandığı slogan olan “Turkey Discover the Potential“ (Türkiye potansiyelini keşfet) sloganının da değişeceğini açıkladı.

“Made in Türkiye” ibaresi ile ilgili TİM’in attığı adıma MÜSİAD’dan da destek geldi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, üyeleri olan şirketlerin uzun bir süredir “Made in Türkiye” ibaresini kullandığını açıklamalarına ekledi. MÜSİAD’la beraber Ankara Ticaret Odası Başkanı Nurettin Özdebir de, TİM’in “Made in Türkiye” adımına destek verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırladığı “Made in Türkiye” yasa taslağı, önümüzdeki günlerde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a iletilecek. Taslağın ne zaman mecliste görüşülüp yasa haline getirileceği ise henüz belli değil.