Getir'in CEO'sundan Glovo Çalışanlarına Çağrı: Kapımız Açık

Market ürünleri teslimat servisi Glovo, dün yaptığı açıklamada Türkiye pazarından çekileceğini duyurmuştu. Aynı alanda faaliyet gösteren Getir’in CEO’su Nazım Salur, Glovo çalışanlarına kapılarının açık olduğunu söyledi.

Dün, İspanya merkezli teslimat şirketi Glovo’nun, aralarında Türkiye’nin olduğu bazı pazarlardan çekileceğini açıklaması, kamuoyunda büyük bir ses getirmişti. Büyük umutlarla girdiği ülkemizden ayrılma kararı alan firma, çalışmalarını Güneybatı ve Doğu Avrupa ile Latin Amerika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde yoğunlaştıracağını ifade etti.

Bununla birlikte, Glovo’nun çekilme kararının arkasındaki asıl nedenin, Banabi ve Getir gibi yerel teslimat platformlarıyla rekabet edememesi olduğu tahmin ediliyor. Banabi’nin sahibi olan Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aylardır aralıksız üzerimize çamur atarak reklam kampanyası yapan Glovo, Türkiye’yi terk ediyormuş. Üzüldüm, keşke bu ülkeye yatırıma devam edip ‘geldikleri gibi gitmeselerdi’.” ifadelerini kullanmıştı.

Yemeksepeti'nin CEO'su Nevzat Aydın'ın paylaşımı:

Sektörde faaliyet gösteren bir diğer teslimat servisi olan Getir ise Türkiye’den çekilen Glovo’nun çalışanlarına kapılarının açık olduğunu belirtti. İspanyol şirketin kararına ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Getir’in CEO’su Nazım Salur, “Bizimle benzer kulvarda Türk tüketicisine hizmet veren ve pazarın büyümesine katkı sağlayan Glovo, Türkiye’den çekileceğini açıklamış. Hizmet verdikleri diğer pazarlarda kendilerine başarı diliyorum. Glovo çalışanlarına da Getir’in kapısının açık olduğunu belirtmek istiyorum” dedi.

Getir'in CEO'su Nazım Sulur'un paylaşımı:

Türkiye ile birlikte Mısır, Uruguay ve Porto Riko pazarlarından da çekilen Glovo, ülkemizde birkaç hafta daha hizmet verdikten sonra, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki faaliyetlerini sonlandıracak. Sektörde BanaBi ile yalnız kalan Getir, geçtiğimiz hafta Silikon Vadisi'nin önemli yatırımcısı Sir Michael Moritz liderliğindeki bir grup yatırımcıdan 38 milyon dolarlık fon almıştı.