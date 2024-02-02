Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, banka hesaplarını başkalarına kullandırtan vatandaşlara, özellikle de öğrencilere önemli uyarılar yaptı. Bakan Şimşek, "Geleceğinizi karartmayın" şeklinde çok net ifadeler kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aslında hepimizi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı muhabirine röportaj veren Bakan Şimşek, özellikle de bir konuda çok önemli uyarılarda bulundu. Başınızın belaya girmesini istemiyorsanız bu uyarılara kulak asmanız gerekiyor.

Bazı vatandaşlar, küçük komisyonlar karşılığında kendi hesaplarını başkalarına kullandırtabiliyorlar. Bu, kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettikleri bir yöntem. Ancak bir banka hesabının başka birisi tarafından kullanılması, tahmin edeceğinizden daha riskli bir durum. Zira hesabınızı kiralayarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına aracılık ediyor olabilirsiniz. İşte Bakan Mehmet Şimşek, tam olarak buna parmak bastı.

"Geleceğinizi karartmayın"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in banka hesaplarını kullandırtan vatandaşlarla ilgili açıklaması şöyleydi:

Üniversite öğrencileri, gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilere kullandırmasınlar. Gençler, bilerek ya da bilmeyerek geleceklerini karartmasınlar. Bu durum, kara para aklayan ya da terörü finanse eden kişilerin paranın izini kaybettirmek için yüksek miktarda para transferi gerçekleştirerek nihai amaçlarına ulaşmalarına sebep oluyor.



Hesaplarını kullandıranlar, ilerleyen süreçte hapis cezalarıyla karşılaşabilirler. Gençler, bu işlere bilmeden bulaşsalar dahi, sabıkalı duruma düşeceklerini ve geleceklerini karartma riskinin olduğunu bilmeli.

Halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yapılacak

Mehmet Şimşek, özellikle de gençleri bilgilendirmek amacıyla YÖK, RTÜK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içerisinde olunduğunu ifade etti. Ayrıca MASAK'ın, üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için afişler oluşturduğundan bahseden Şimşek, söz konusu afişlerin üniversitelere gönderildiğini aktardı. Mehmet Şimşek, yapılacak çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı:

Bu afişlerde öğrencilere 'Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın.' uyarısı yapıldı. Benzer iş birliği Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de gerçekleştirildi. MASAK tarafından hazırlanan afişler, gerek Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait ve gerekse özel yurtlarda asılması amacıyla Bakanlığına gönderildi. ​​​​YÖK'ün ardından ortaöğretim çağındaki gençlerin bilgilendirilmesine yönelik Millî Eğitim Bakanlığı ile de ortak çalışma başlatacağız.