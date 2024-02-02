Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, aslında hepimizi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı muhabirine röportaj veren Bakan Şimşek, özellikle de bir konuda çok önemli uyarılarda bulundu. Başınızın belaya girmesini istemiyorsanız bu uyarılara kulak asmanız gerekiyor.
Bazı vatandaşlar, küçük komisyonlar karşılığında kendi hesaplarını başkalarına kullandırtabiliyorlar. Bu, kolay yoldan para kazanmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettikleri bir yöntem. Ancak bir banka hesabının başka birisi tarafından kullanılması, tahmin edeceğinizden daha riskli bir durum. Zira hesabınızı kiralayarak, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanına aracılık ediyor olabilirsiniz. İşte Bakan Mehmet Şimşek, tam olarak buna parmak bastı.
"Geleceğinizi karartmayın"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in banka hesaplarını kullandırtan vatandaşlarla ilgili açıklaması şöyleydi:
Hesaplarını kullandıranlar, ilerleyen süreçte hapis cezalarıyla karşılaşabilirler. Gençler, bu işlere bilmeden bulaşsalar dahi, sabıkalı duruma düşeceklerini ve geleceklerini karartma riskinin olduğunu bilmeli.
Halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yapılacak
Mehmet Şimşek, özellikle de gençleri bilgilendirmek amacıyla YÖK, RTÜK ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içerisinde olunduğunu ifade etti. Ayrıca MASAK'ın, üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için afişler oluşturduğundan bahseden Şimşek, söz konusu afişlerin üniversitelere gönderildiğini aktardı. Mehmet Şimşek, yapılacak çalışmalarla ilgili şu ifadeleri kullandı: