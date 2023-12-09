İnternette vakit geçirirken favori aktiviteniz meme'ler bulup gülmekse, WhatsApp gruplarında her konuşmaya atacak bir meme'i olan o kişi sizseniz, size harika bir uygulama önerisi ile geldik.

Meme kültürü internet dünyasında mizahın kalbinin attığı yer desek sanırım yanlış olmaz. Aklınıza gelebilecek her konu için orada bir yerlerde hazırlanmayı bekleyen bir meme var.

Peki şöyle olsa nasıl olurdu? Bir uygulama var, bu uygulamada yüzlerce popüler meme'i dilediğiniz gibi düzenleyip saniyeler içinde kendi meme'lerinizi üretebiliyorsunuz. Üstüne uygulamada farklı kullanıcılar tarafından hazırlanmış bir sürü meme görüyorsunuz. Yani bir nevi sadece meme'ler göreceğimiz ve üreteceğimiz bir sosyal medya platformu gibi.

''Harika olurdu'' dediğinizi duyar gibiyiz. O zaman sizi SoMeme ile tanıştıralım!

SoMeme, tam da yukarıda tarif ettiğimiz gibi bir uygulama. Üstelik tamamen ücretsiz ve siz meme'ler hazırlarken, diğer kullanıcıların hazırladıkları meme'ler arasında gezinirken sizi reklamlara boğmuyor.

Peki SoMeme nasıl çalışıyor?

Uygulama oldukça basit bir sistemle çalışıyor. Giriş yaptıktan sonra karşınıza bir ana sayfa akışı çıkıyor. Burada karşınıza çıkan meme'i yana kaydırdıkça o meme taslağı üzerinde hazırlanmış farklı meme'ler görüyorsunuz. Aşağı kaydırdıkça da yeni meme'ler çıkıyor.

Ekranda karşınıza çıkan meme'i siz de kendi mizah anlayışınıza göre yorumlayıp yeni bir meme üretmek isterseniz, düzenlemek istediğiniz meme ekrandayken ortadaki ''+'' tuşuna basmanız yeterli. Hemen ardından dilediğiniz gibi metninizi güncelleyip meme'inizi oluşturabilirsiniz. Hazırladığınız meme'leri SoMeme üzerinden profilinizde paylaşabileceğiniz gibi, doğrudan uygulama üzerinden arkadaşlarınıza da gönderebilirsiniz.

Ayrıca arama butonuna tıklayıp farklı kategorilerde binlerce meme'den dilediğinizi seçerek düzenleyebilirsiniz.

Kısacası SoMeme dilediğiniz gibi ve saniyeler içinde meme üretebileceğiniz, eğlenerek gezinip üretilen meme'lere gülebileceğiniz keyifli bir uygulama. Eğer göz atmak isterseniz aşağıdaki bağlantılar üzerinden indirebilirsiniz!