Merkez Bankası, 4. Müdahalenin Dev Bilançosunu Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 13 Aralık'ta piyasaya yaptığı, aralık ayındaki dördüncü müdahalenin devasa boyutlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre doların 14,66'yı görerek yeni bir rekor kırdığı 13 Aralık günü piyasaya 3,12 milyar dolar satıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, aralık ayında 14 TL barajını aşmaya çalışan dolara karşı piyasaya doğrudan müdahalede bulunarak dolar satımında bulunmuştu. 17 gün içinde toplam 5 kez yapılan doğrudan müdahalelerin ardından Merkez Bankası, yapılan müdahalelerin boyutlarını açıklamaya devam ediyor.

1 Aralık’taki müdahalenin boyutunu 844 milyon dolar, 3 Aralık’takini 504 milyon dolar ve 10 Aralık’takini 687 milyon dolar olarak açıklayan Merkez Bankası, bugün 13 Aralık’ta yapılan dev müdahalenin boyutunu açıkladı. Daha önce Bloomberg tarafından 2,5 milyar dolar boyutunda olduğu söylenen müdahale, sanılandan daha büyüktü.

13 Aralık’ta 3,12 milyar dolar satıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, doların 14,66’yı gördüğü 13 Aralık tarihinde yapılan piyasaya doğrudan müdahalede satılan döviz tutarının 3,12 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu açıklamayla birlikte Merkez Bankası’nın 17 gün içinde piyasaya sattığı dolar miktarı, bu şekilde güncellenmiş oldu:

1 Aralık: 844 milyon dolar

3 Aralık: 504 milyon dolar

10 Aralık: 687 milyon dolar

13 Aralık: 3,12 milyar dolar

17 Aralık: 2 milyar dolar (tahmini)

Toplam: Yaklaşık 7,12 milyar dolar

Merkez Bankası, 17 Aralık’taki müdahalenin boyutunu bu hafta içinde açıklayacak.