Dolar kurunun her geçen gün rekor üzerine rekor kırması, tüm Türkiye’yi Merkez Bankasının yeni faiz kararına kilitledi. 21 Ekim 2021 tarihli kararı açıklayan TCMB, faizi 200 baz puan düşürerek %16’ya çekti. Dolar, bu açıklamaya eş zamanlı olarak 9,49 seviyesine kadar yükseldi…
Merkez Bankası'nın kararı, ekonomistlerin beklentilerini ters köşe yaparken aynı zamanda doların gidişatını negatif yönde etkilemesi beklenen bir karar aldı.
Dolar - TL kurunun faiz kararı açıklandığı andaki seyri şu şekilde:
Finans, kripto para ve ekonomi dünyasının tanınan isimlerinden gelen tepkiler:
Daha önce ekonomiye ilişkin "." ve "," yorumlarında bulunan Özgür Demirtaş yine benzer bir yorumda bulundu:
Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara, daha önceki faiz kararına verdiği tepki alıntılayarak şu açıklamada bulundu:
Kararın yaşattığı şok, Haber Türk ekranlarına şu şekilde yansıdı:
Sosyal medya kullanıcıları da durumu şöyle karşıladı: