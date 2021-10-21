Merkez Bankası’nın Faiz Kararı Açıklandı, Dolar Aldı Başını Gidiyor: İşte Uzmanlardan İlk Tepkiler

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TCMB faiz kararını açıkladı. Yüzde %17.50 seviyesinde oluşan beklenti gerçekleşmedi. Faiz 200 baz puan düşürüldü ve %16’ya geriledi. Bu açıklama anında dolar kuru 9,49 TL seviyesini gördü.

Dolar kurunun her geçen gün rekor üzerine rekor kırması, tüm Türkiye’yi Merkez Bankasının yeni faiz kararına kilitledi. 21 Ekim 2021 tarihli kararı açıklayan TCMB, faizi 200 baz puan düşürerek %16’ya çekti. Dolar, bu açıklamaya eş zamanlı olarak 9,49 seviyesine kadar yükseldi…

Merkez Bankası'nın kararı, ekonomistlerin beklentilerini ters köşe yaparken aynı zamanda doların gidişatını negatif yönde etkilemesi beklenen bir karar aldı.

Dolar - TL kurunun faiz kararı açıklandığı andaki seyri şu şekilde:

dolar tl

Finans, kripto para ve ekonomi dünyasının tanınan isimlerinden gelen tepkiler:

twitter

mahfi eğilmez

enes özkan

sevilay

taylan yıldız

Daha önce ekonomiye ilişkin "." ve "," yorumlarında bulunan Özgür Demirtaş yine benzer bir yorumda bulundu:

özgür

Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara, daha önceki faiz kararına verdiği tepki alıntılayarak şu açıklamada bulundu:

hakan kara

Kararın yaşattığı şok, Haber Türk ekranlarına şu şekilde yansıdı:

Sosyal medya kullanıcıları da durumu şöyle karşıladı:

can yılmaz

çabi

yapız

speed

slck

 
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