TCMB faiz kararını açıkladı. Yüzde %17.50 seviyesinde oluşan beklenti gerçekleşmedi. Faiz 200 baz puan düşürüldü ve %16’ya geriledi. Bu açıklama anında dolar kuru 9,49 TL seviyesini gördü.

Dolar kurunun her geçen gün rekor üzerine rekor kırması, tüm Türkiye’yi Merkez Bankasının yeni faiz kararına kilitledi. 21 Ekim 2021 tarihli kararı açıklayan TCMB, faizi 200 baz puan düşürerek %16’ya çekti. Dolar, bu açıklamaya eş zamanlı olarak 9,49 seviyesine kadar yükseldi…

Merkez Bankası'nın kararı, ekonomistlerin beklentilerini ters köşe yaparken aynı zamanda doların gidişatını negatif yönde etkilemesi beklenen bir karar aldı.

Dolar - TL kurunun faiz kararı açıklandığı andaki seyri şu şekilde:

Finans, kripto para ve ekonomi dünyasının tanınan isimlerinden gelen tepkiler:

Daha önce ekonomiye ilişkin "." ve "," yorumlarında bulunan Özgür Demirtaş yine benzer bir yorumda bulundu:

Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Hakan Kara, daha önceki faiz kararına verdiği tepki alıntılayarak şu açıklamada bulundu:

Kararın yaşattığı şok, Haber Türk ekranlarına şu şekilde yansıdı:

Sosyal medya kullanıcıları da durumu şöyle karşıladı: