2027 Köprü ve Otoyol Ücretleri Ne Kadar Olacak? İşte Zamlı Geçiş Ücretleri!

2027 yılı yeniden değerleme oranı %27,83 olarak açıklandı. Peki yeni yılda köprü, otoyol ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar olacak?
TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2027 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %27,83 olarak netleşti. Vergi, harç ve cezalardaki artışları etkileyen bu oranın açıklanmasının ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılabilecek zamlar da merak konusu oldu.
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2027 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar olacak?
|Köprü / Tünel
|2026 Ücreti
|2027 Ücreti
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü
|59 TL
|75 TL
|Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
|59 TL
|75 TL
|Yavuz Sultan Selim Köprüsü
|110 TL
|141 TL
|Osmangazi Köprüsü
|1.170 TL
|1.496 TL
|1915 Çanakkale Köprüsü
|1.170 TL
|1.496 TL
|Avrasya Tüneli (Gündüz)
|330 TL
|422 TL
|Avrasya Tüneli (Gece)
|165 TL
|211 TL
2027 otoyol geçiş ücretleri ne kadar olacak?
|Otoyol
|2026 Ücreti
|2027 Ücreti
|Anadolu Otoyolu (Çamlıca-Akıncı)
|338 TL
|432 TL
|Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne)
|168 TL
|215 TL
|İzmir-Çeşme Otoyolu
|53 TL
|68 TL
|İzmir-Aydın Otoyolu
|73 TL
|93 TL
|Ankara-Niğde Otoyolu
|925 TL
|1.182 TL
|İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi dâhil)
|2.895 TL
|3.701 TL