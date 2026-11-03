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2027 Köprü ve Otoyol Ücretleri Ne Kadar Olacak? İşte Zamlı Geçiş Ücretleri!

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Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2027 köprü ve otoyol ücretlerinin ne kadar olacağı belli oldu.

2027 Köprü ve Otoyol Ücretleri Ne Kadar Olacak? İşte Zamlı Geçiş Ücretleri!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

2027 yılı yeniden değerleme oranı %27,83 olarak açıklandı. Peki yeni yılda köprü, otoyol ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar olacak?

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TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2027 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %27,83 olarak netleşti. Vergi, harç ve cezalardaki artışları etkileyen bu oranın açıklanmasının ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılabilecek zamlar da merak konusu oldu.

İçerikten Görseller

2027 Köprü ve Otoyol Ücretleri Ne Kadar Olacak? İşte Zamlı Geçiş Ücretleri!
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2027 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar olacak?

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Köprü / Tünel 2026 Ücreti 2027 Ücreti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü 59 TL 75 TL
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 59 TL 75 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 110 TL 141 TL
Osmangazi Köprüsü 1.170 TL 1.496 TL
1915 Çanakkale Köprüsü 1.170 TL 1.496 TL
Avrasya Tüneli (Gündüz) 330 TL 422 TL
Avrasya Tüneli (Gece) 165 TL 211 TL

2027 otoyol geçiş ücretleri ne kadar olacak?

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Otoyol 2026 Ücreti 2027 Ücreti
Anadolu Otoyolu (Çamlıca-Akıncı) 338 TL 432 TL
Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne) 168 TL 215 TL
İzmir-Çeşme Otoyolu 53 TL 68 TL
İzmir-Aydın Otoyolu 73 TL 93 TL
Ankara-Niğde Otoyolu 925 TL 1.182 TL
İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi dâhil) 2.895 TL 3.701 TL
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