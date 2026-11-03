2027 Köprü ve Otoyol Ücretleri Ne Kadar Olacak? İşte Zamlı Geçiş Ücretleri!

Yeniden Değerleme Oranı'nın açıklanmasıyla birlikte 2027 köprü ve otoyol ücretlerinin ne kadar olacağı belli oldu.

2027 yılı yeniden değerleme oranı %27,83 olarak açıklandı. Peki yeni yılda köprü, otoyol ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar olacak?

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte 2027 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı %27,83 olarak netleşti. Vergi, harç ve cezalardaki artışları etkileyen bu oranın açıklanmasının ardından köprü ve otoyol geçiş ücretlerine yapılabilecek zamlar da merak konusu oldu.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

2027 köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar olacak?

Köprü / Tünel 2026 Ücreti 2027 Ücreti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 59 TL 75 TL Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 59 TL 75 TL Yavuz Sultan Selim Köprüsü 110 TL 141 TL Osmangazi Köprüsü 1.170 TL 1.496 TL 1915 Çanakkale Köprüsü 1.170 TL 1.496 TL Avrasya Tüneli (Gündüz) 330 TL 422 TL Avrasya Tüneli (Gece) 165 TL 211 TL

2027 otoyol geçiş ücretleri ne kadar olacak?