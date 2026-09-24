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Trendyol ve Hepsiburada, Türkiye'de Kargo Pazarını Ele Geçirdi!

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BTK’nın 2026 yılı ilk yarı verilerine göre Trendyol ve Hepsiburada’nın lojistik ağları Türkiye kargo hacminin %40,77’sini sırtladı.

Trendyol ve Hepsiburada, Türkiye'de Kargo Pazarını Ele Geçirdi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

BTDünyası tarafından aktarılan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan 2026 Yılı 1. Yarı Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri Raporu, ülkemizdeki sektörünün dönüşümünü gözler önüne serdi.

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Açıklanan verilere göre 2026'nın ilk altı ayında Türkiye'de toplam 728,31 milyon adet kargo ve koli taşınırken, bu operasyonlardan elde edilen toplam gelir **87,90 milyar TL **seviyesine ulaştı. Toplam kargo gönderilerinin %96,24’ünün kurumsal gönderilerden oluşması, geleneksel taşımacılığın yerini tamamen dijital perakendeye bıraktığını kanıtlıyor.

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Trendyol ve Hepsiburada, Türkiye'de Kargo Pazarını Ele Geçirdi!
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Trendyol ve Hepsiburada dominasyonu

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Pazarın hacim bazındaki liderliğini %30,89 pay ile tek başına Trendyol üstlenirken, Hepsiburada’nın lojistik kolu HepsiJet, %9,88’lik pazar payına sahip. HepsiJet paylarda 5. sırada yer alsa da iki devin toplam pazar payı %40,77’ye ulaşarak geleneksel kargo devlerini geride bıraktı. Pazarda geleneksel kargo şirketlerinden Aras Kargo %11,62, Yurtiçi Kargo %11,07 ve MNG Kargo ise %10,14 seviyesindeki paylarıyla e-ticaret lojistik ağlarının gerisinde kaldı.

Pazarda taşınan paket sayısı ile bu paketlerden elde edilen cirolar karşılaştırıldığında oldukça ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Toplam kargo hacminin yaklaşık üçte birini tek başına üstlenen Trendyol, sektördeki kargo gelirlerinin yalnızca %21,11’ini kasasına koyabildi. Buna karşılık, taşıdığı 80,6 milyon paketle hacim bazında Trendyol’un neredeyse üçte biri kadar operasyon yürüten Yurtiçi Kargo, elde ettiği %17,34’lük gelir payı ile kârlılıkta e-ticaret lojistik şirketlerini belirgin bir şekilde geride bıraktı.

E-ticaret devlerinin uyguladığı lojistik stratejisinin bir diğer boyutu ise taşınan ürünlerin fiziksel ağırlıklarında saklı. Trendyol ve HepsiJet; kozmetik, tekstil veya küçük elektronik gibi tek bir dağıtım aracına yüzlerce sığabilen, taşıması kolay ve risk primi düşük mikro paketleri kendi dağıtım ağlarında tutuyor. Buna karşın 30 desi sınırını aşan veya ambar taşımacılığı gerektiren beyaz eşya ve mobilya gibi ağır, hacimli ve taşınması çift personel gerektiren zorlu ürünler geleneksel kargo ağlarına ya da uzmanlaşmış firmalara yönlendiriliyor.

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