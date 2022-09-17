Meta’nın hisseleri bu hafta büyük bir düşüş yaşadı. Şirketin hisseleri Mart 2020’de yaşanan düşüşten bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Hisseler, pandeminin ilk günlerindeki kapanış fiyatının yalnızca 28 sent üzerinde işlem görüyor.

Facebook’un çatı şirketi Meta, geçtiğimiz aylarda hisselerinde büyük bir düşüş yaşamıştı. Yaşanan bu düşüşlerden sonra dev şirket, dünyanın en değerli şirketleri listesinde alt sıralara gerilemişti. Hatta şirket artık dünyanın en büyük 10 şirketi arasında yer almıyordu.

Pandemi döneminden sonra yaşanan ekonomik kriz dev şirketleri etkilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda analistler Meta’nın gelirlerinde düşüş yaşanabileceğini tahmin etmişti. Ayrıca şirketin, ikinci çeyrek kazanç sonuçları beklentinin altında gelmişti. Bu durumlardan dolayı hisselerinde düşüş yaşayan şirket geçtiğimiz haftayı şok edici bir şekilde kapattı.

Meta dev rakiplere karşı savaşmakta zorlanıyor

Geçtiğimiz aylarda ekonomistler, Meta’nın çevrimiçi reklamcılık noktasında yaşanan sallantılı süreç, Apple’ın iOS gizlilik güncellemesi gibi zorlu bir ortamla mücadele etmeye devam etmesinin oldukça zorlu olduğunu açıklamıştı. Meta, reklam ve gizlilik sorunlarının yanı sıra TikTok gibi sosyal medya platformlarıyla da rekabet etmeye devam ediyor.

Şirket, aynı zamanda artırılmış gerçeklik projesi Metaverse için de milyonlarca dolar harcamaya devam ediyor. Metaverse projesi, pek çok uzman ve hatta şirketin çalışanlarından bazıları açısından bile 'abartı' bulunuyor. Şirketin yatırım ve iş gücünün çoğunu Metaverse'e odaklaması, pek çok açıdan negatif etki yaratıyor.

Şirket, teknoloji sektöründe yaşanan ekonomik krizin yanı sıra dev rakiplere karşı olan savaşta büyük bir hisse kaybı yaşamıştı. Bu yıl piyasa değerinin neredeyse yarısını kaybeden Meta hakkında tahminler yürüten analistlerin bazıları şirketin uzun vadeli büyüme konusunda iyimser bir tavır takınıyor. Ancak bazı analistler ise şirketin bu zorlu ortamda büyümesi ve kar etmesi konusunda temkinli davranıyor.

Şirketin hisseleri pandemi dönemindeki seviyelere yaklaştı

Şirketin pandemi döneminden beri düşüş eğiliminde olduğu biliniyordu. Ancak toparlanmaya başlaması beklenen Meta’nın hisseleri geçtiğimiz hafta yatırımcıları şok edecek seviyelere kadar geriledi. Şirketin hisseleri bu hafta %14 düşerek pandemi döneminde görülen en düşük seviyelere yaklaştı.

Haftayı 146.29 dolardan kapatan hisseler, Mart 2020’den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Yaşanan bu düşüş Big Tech hisseleri arasında yaşanan en büyük düşüş ve Nasdaq Composite’deki düşüşün iki katından fazla olarak kayıtlara geçti. Şirketin hisseleri yıl içinde %60’dan fazla değer kaybetmiş oldu.

Üst üste beş gün boyunca düşüş yaşanan hisseler, Covid-19’un ilk günlerinde yaşanan düşüşe oldukça yaklaşmış durumda. 16 Mart 2020’deki hisse fiyatlarının yalnızca 28 sent üzerinde işlem gören hisse senetleri, 146.01 doların altına düşerse, Ocak 2019’dan bu yana görülen en düşük seviyeye ulaşacak.