Meta (eski adıyla Facebook) geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalardan sonra şirket hisselerinde büyük bir düşüş yaşamıştı. Şimdi de gelen haberler, yaşanan bu düşüşlerin dev şirketi dünyanın en büyük 10 şirketi arasından çıkardığını gösterdi.

Ünlü milyarder Mark Zuckerberg yönetimindeki teknoloji devi Facebook, geçtiğimiz aylarda metaverse’e odaklanmak için ismini Meta olarak değiştirdiğini duyurmuştu. Bunun sonrasında ise şirketin metaverse ile ilgili yatırımlar yapmaya başlamış sanal evren ‘Horizon Worlds’’ü kullanıma sunmuştu.

Ancak bu büyük değişimlere rağmen şirketin kâr konusundaki beklentileri karşılayamadığını geçtiğimiz haftalarda sizlere aktarmıştık. Bu haberlerde Meta’nın son mali yılına ilişkin rapor yayımladığı ve kârın %8 oranında düştüğü ifade edilmişti. Yaşanan bu durum da yatırımcıları olumsuz etkilemiş ve şirket hisselerinde %20 civarında düşüş görülmüştü. Şimdi gelen haberler de Meta’nın, dünyanın en değerli şirketler listesinde alt sıralara düştüğünü gösterdi.

Meta, artık dünyanın en değerli on şirketi arasında değil

Business Insider’a göre Meta, bu yıl borsada yaşanan düşüş sebebiyle artık dünyanın en değerli 10 şirketi arasında yer almıyor. Gelen haberlerde bu düşüşün sebebinin geçtiğimiz haftalarda Meta tarafından yapılan açıklamalar sonucunda hisse fiyatlarında yaşanan düşüş olabileceği gösterildi. Dev şirket tarafından iki hafta önce yapılan açıklamalarda; popüler sosyal medya platformu Facebook’un kullanıcılarının sayısında 2021’in üçüncü çeyreğinden dördüncü çeyreğine kadar 1 milyonluk bir azalma görüldüğü ifade edilmişti.

Bunun ardından ise Meta hisselerinde sadece bir günde %26,4 değer kaybı yaşanmış ve 240 milyar dolarlık piyasa değeri silinmişti. Bu durum da ABD’deki şirketler tarihinde bir günde yaşanan en büyük kayıp olarak kayıtlara geçmişti. Ayrıca gelen haberlerde CEO Mark Zuckerberg’ün kişisel servetinin de 46 milyar dolar düşüş göstererek 78.8 milyar dolara gerilediği ve yaşananlardan büyük bir darbe aldığı ifade edildi.

Bloomberg tarafından yeni paylaşılan haberlerde de yaşanan bu düşüşlerin şirketin piyasa değerini 565.4 milyar dolara düşürdüğü kaydedildi. Bu sayı da Meta’yı, Çin merkezli dev oyun şirketi Tencent’in gerisine atarak dünyanın en değerli şirketleri arasında 11. sıraya yerleştirdi. Şirketin eylül ayında yayımlanan listede 6. sırada olduğunu, altı ayda 11. Sıraya gerilediğini de belirtmemiz gerek.

Yayımlanan listede ilk sırada ise 2.8 trilyon dolar piyasa değeriyle Apple yer alıyor. Apple’ı 2,2 trilyon dolar ile Microsoft, Suudi Arabistanlı petrol şirketi Aramco takip ediyor. Dünyanın en değerli şirketlerinin tam listesi ise şu şekilde;