Geçtiğimiz hafta yayınlanan SEC dosyalarına göre Microsoft CEO’su Satya Nadella, şirketteki hisselerinin yarısını sattı. Nadella’nın satışı, yılbaşında yürürlüğe girecek vergi uygulamasından bir kaçış olarak görüldü.

Amerika Birleşik Devletleri, son haftalarda zenginlere yönelik vergi artırımı konusunu tartışmaya devam ediyor. Bu konudaki bir uygulama da önümüzdeki yıl başından itibaren Washington eyaleti tarafından yürürlüğe sokulacak. Buna göre eyalet, 250 bin doları aşan herhangi bir uzun vadeli sermaye kazancı için kişilere %7 vergi uygulaması getirecek.

Bu uygulama yürürlüğe girmeden önceyse Microsoft tarafında şüphe çeken bir hareketlilik yaşandı. Microsoft CEO’su Satya Nadella, şirkette sahip olduğu hisselerin yarısını sattı. SEC dosyalarında yer alan kayıtlara göre satış işlemi, geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Nadella, iki gün içinde sahip olduğu yaklaşık 1,7 milyon hissenin 838.584’ünü sattı.

Toplam 285 milyon dolar gelir elde etti:

Yapılan hesaplamalara göre Nadella, bu satıştan toplam 285 milyon dolarlık gelir elde etti. İşlem, Nadella’nın bugüne kadarki en yüksek hisse satışı oldu. Nadella’nın hisselerinin hemen hemen yarısını sattığı düşünülürse, Microsoft’taki payının da 285 milyon dolara yakın olduğunu düşünebiliriz.

Peki neden sattı?

Microsoft sözcüsünün Wall Street Journal’a yaptığı yazılı açıklamaya göre Nadella, hisselerini kişisel finans planlama ve belirli ‘çeşitlendirme’ nedenlerinden ötürü sattı. Fakat birçok analiste göre Nadella’nın hisselerini satmasının asıl nedeni, yazının başında da bahsettiğimiz, Washington’ın yürürlüğe sokacağı vergi uygulamasıydı.

Microsoft’un başına 2014 yılında gelen Nadella, o zamandan beri Microsoft’un en değerli şirketleri sıralamasında daha da yükseklere çıkmasını sağladı. Microsoft, Nadella’nın CEO’luğundan bu yana %780 değer artışı kazandı ve günümüzde 2,53 trilyon dolarlık piyasa değeriyle işlem görüyor.