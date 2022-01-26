Bugün şirketin kazanç çağrısı sırasında konuşan Microsoft CEO’su Satya Nadella, metaverse’ü büyük bir fırsat olarak gördüklerini açıkladı. Nadella, metaverse her yönüyle hazırlandıklarına da işaret etti.

Facebook’un uğruna adını ‘Meta’ şeklinde değiştirdiği ‘metaverse’ öngörülerini ve planlarını paylaşmasıyla hayatımızın büyük bir parçası haline dönüşen metaverse, en büyük şirketlerin ve hatta ülkelerin de yeni iş modellerini planladığı bir sektöre dönüştü. Bugün son 3 aydaki gelirini açıklayan Microsoft tarafından da metaverse’e yönelik önemli açıklamalar geldi.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, kazanç çağrısı sırasında yaptığı açıklamada metaverse’ü önemli bir fırsat olarak gördüklerini açıkladı. Metaverse’te hem altyapı oluşturma hem de uygulama anlamında fırsatların büyük olduğunu belirten Nadella, oyun tarafının da burada büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Nadella, metaverse’ü “internetin yeni dalgası” olarak tanımladı.

Microsoft, metaverse’e yer yönüyle hazırlanıyor:

Satya Nadella, Microsoft’un metaverse’ü hangi konularda bir fırsat olarak gördüğünü de detaylı bir şekilde açıkladı. CEO, özellikle dijitalleştirmede özellikle Azure’a yatırım yaptıklarını, otomasyonda Dynamics çözümlerinin öne çıkacağını, Teams’in önce 2D, ardından VR ve AR gözlüklerle toplantılar destekleyeceğini, oyun dünyasının metaverse ile evrimleşeceğini ve cihazlar konusunda HoloLens konusunda heyecanlı olduklarını açıkladı.

Microsoft CEO’sunun açıklamaları, metaverse geleceğinin gerçek bir gelecek olduğunu yeniden kanıtlamış ve dev şirketlerin bu işe giriştiğini yeniden somut bir şekilde göstermiş oldu. Şirket, geçtiğimiz hafta paylaştığı bir basın metninde de Activision Blizzard’ın satın alımının ‘metaverse için yapı taşları olacağını’ açıklamıştı.