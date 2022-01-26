Microsoft, bugün mali yılın ikinci çeyreğine (takvim yılının son çeyreği) dair raporunu paylaştı ve son üç ayda ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Şirket, toplam gelirini önceki yıla göre 5’te 1 oranında artırdı.

Yeni bir yılın ilk ayının da sonuna yaklaşırken şirketler, her yıl olduğu gibi bu yılda ocak ayı içinde peşi sıra 2021 yılı kazançlarını açıkladı. Bugün bu şirketler arasınaysa Microsoft girdi. Dünyanın en değerli şirketleri arasında yer alan Microsoft, paylaştığı verilerle toplam kazancını ve bu kazancı elde ettiği iş modellerini açıkladı.

Microsoft tarafından paylaşılan 2021 yılı verilerine göre şirket, analistlerin beklentilerini tam anlamıyla yardı geçti. Şirket, 1 Temmuz – 30 Haziran aralığını kapsayan mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ikinci çeyreğinde 51,7 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %20 daha fazlaydı.

Azure ve bulut hizmetleri gelirleri %46 oranında artış gösterdi

Microsoft, 51,7 milyar dolarlık gelirin 18,8 milyar dolarının net gelir olduğunu paylaştı. Bu sayıda yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %21 oranında artış göstermişti. Microsoft’un gelirlerinde en büyük artışı yaşayan pay ise faaliyet gelirleriydi. Şirket, bu sayıyı bir önceki yıla göre %24 artırarak 22,2 milyar dolar gelir elde etti. Microsoft’un gelirini artıran ve bu yıl gelirde bir önceki yıla göre büyük artış yaşayan bazı iş kolları şu şekildeydi:

Office ticari ürünleri ve bulut hizmetleri gelirleri %14 oranında,

Office tüketicisi gelirleri %15 oranında,

Microsoft sunucu ve bulut hizmetleri gelirleri %29 oranında,

Microsoft Azure ve diğer bulut hizmetleri gelirleri %46 oranında,

Arama ve haber reklamcılığı gelirleri %32 oranında,

LinkedIn gelirleri %37 oranında,

Donanım gelirleri (oyun konsolları dahil) %4 oranında,

Xbox içerik ve hizmetleri gelirleri %10 oranında artış gösterdi.

Kazanç çağrısı sırasında Microsoft CEO’su Satya Nadella, PC sektörü hakkında da konuştu. Nadella, PC’ye olan talebin büyük oranda artış gösterdiğini ve Windows 10 ve Windows 11’in bugün 1,4 milyar aylık aktif kullanıcısı olduğunu açıkladı.