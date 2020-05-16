Microsoft Flight Simulator 2020'nin Yeni Görüntüleri

Yeni Microsoft Flight Simulator'ın son yayınlanan ekran görüntülerinde büyüleyici deniz dalgaları ve hacimsel bulutlar görülüyor. Yayınlanan ekran görüntüleriyle birlikte beklentiler de oldukça arttı.

Microsoft, merakla beklenen Microsoft Flight Simulator'a ilişkin nefes kesen yeni ekran görüntüleri yayınladı. Yeni görüntüler oyunun alfa yapımından alınma ve gerçekten büyüleyici deniz dalgalarını ve hacimsel bulutları vitrine yerleştiriyor.

İlk ekran görüntüsü özel olarak inanılmaz grafikleri bize gösteriyor. İkinci ekran görüntüsündeyse denizdeki hoş dalgaları görüyoruz. Her iki ekran görüntüsü de bize Microsoft Flight Simulator'ın çıktığı zaman bizi sersemletecek oyunlardan biri olduğunu gösteriyor.

Yeni Microsoft Flight Simulator'da, oyuncular bir hayli ayrıntılı ve çarpıcı uçakları inanılmaz derecede gerçekçi bir dünyada kullanacaklar. Oyuncular aynı zamanda gezegenin herhangi bir yerinde kendi uçuş planlarını ve uçuşlarını yaratabilecekler. Dahası, oyunda gündüz ve gece ortamları olacak ve oyuncular zorlu hava koşullarında uçuş yapacaklar.

Son olarak şunu belirtmek gerekir ki yeni alfa yapımı şu anda kullanılır durumda. Microsoft bunun için yeni Alfa davetiyeleri göndermeye başlamış durumda, bu nedenle e-postanızdaki gelen kutunuzu kontrol etseniz iyi olabilir.

Microsoft Flight Simulator'ın sistem gereksinimleriyse oyunun hayranlarını üzecek cinsten. Açıklanan özelliklere bakılırsa, yeni oyun için yeni bir bilgisayar almanız gerekecek. Microsoft, yeni Flight Simulator'ın çıkış tarihini henüz açıklamadı.

İşte Microsoft Flight Simulator'dan nefes kesici görüntüler:

Minimum sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-4460 ya da AMD Ryzen 3 1200

Ram: 8 GB

Depolama Alanı: 150 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770 ya da AMD Radeon RX 570

İşletim Sistemi: Windows 10

İnternet: 5 Mbps

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri

İşlemci: Intel Core i5-8400 ya da AMD Ryzen 5 1500X

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 150 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 ya a AMD Radeon RX 590

İşletim Sistemi: Windows 10

İnternet: 20 Mbps

İdeal sistem gereksinimleri