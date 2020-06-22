Microsoft Teams'e Yeni Kişiselleştirme Özellikleri Eklendi

Microsoft, iş dünyasında ve koronavirüs salgını nedeniyle bazı üniversitelerde uzaktan eğitim için sıkça kullanılan Microsoft Teams uygulamasına yeni kişiselleştirme özellikleri getireceğini duyurdu. Gelin bu özelleştirmelere yakından bir göz atalım.

Microsoft'un video konferans ve iletişim uygulaması Microsoft Teams, yayınlanan güncellemeyle kişiselleştirmeye dayalı yeni özelliklere sahip olacak. İş dünyasında ve özellikle içerisinde bulunduğumuz koronavirüs salgını döneminde birçok üniversitenin uzaktan eğitim ve uzaktan sınav için kullandığı Teams, artık daha kişiselleştirilebilir olacak. Hâlihazırda uygulamanın içerisinde iş ve eğitim dünyasıyla alakalı birçok seçenek bulunsa da artık Teams kullanıcıları bir şirket veya eğitim kurumuna bağlı olmasalar da Teams kullanabilecekler.

Microsoft getirdiği özelleştirmeler ve yeniliklerle; Teams'in Zoom ve Skype gibi bireylerin gündelik hayatlarında kullanabileceği bir uygulama hâline gelmesini amaçlıyor. Bu amaca yönelik atılan en büyük adım olarak artık Teams kullanıcıları, bir şirket veya eğitim kurumu tarafından verilen e-posta adresine ihtiyaç duymadan şahsi e-posta adresleriyle de Teams'e kayıt olabilecekler. Bu sayede kullanıcılar, kendi gruplarını oluşturup bu gruplara akrabalarını ve arkadaşlarını ekleyebilecekler.

Microsoft Teams daha erişilebilir bir hâle getiriliyor:

Siz de bir şirket veya eğitim kurumu hesabıyla Teams kullanıyorsanız bugün itibarıyla kendi e-posta adresinizle giriş yapıp yeni bir Teams hesabı oluşturabilirsiniz. Telefonunuzdaki Teams uygulamasının güncellemesini yaptıysanız ya da platformu bilgisayardan kullanıyorsanız, artık Ayarlar kısmına girip 'Yeni Hesap Ekle' kısmına tıklayıp kişisel Microsoft hesabınızla oturum açabilir veya telefon numaranızla yeni bir üyelik oluşturabilirsiniz. Ayrıca hem kişisel hesabınızı hem de iş hesabınızı Teams'te aralarında geçiş yaparak kullanabileceksiniz. Bu yüzden kullanıcılar sürekli bir oturumu kapatıp diğerini açma gibi bir sorunla karşılaşmayacak.

Yeni oturum eklemenin yanı sıra Teams'e gelen özelliklerin içerisinde konum hizmetleri yeniliği de bulunuyor. Artık kullanıcılar Teams üzerinden, WhatsApp'ta olduğu gibi istediği kişilerle konumlarını paylaşabilecek. Ayrıca Teams'in yeni güncellemesi birkaç güvenlik özelleştirmesiyle de beraber geliyor. Bu güvenlik güncellemesiyle kullanıcılar, şifrelerini ve bazı özel bilgilerini Teams üzerinde şifreli bir şekilde saklayabilecek.