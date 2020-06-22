Microsoft'un Gizemli Oyun Kolunun Sertifikaları Ortaya Çıktı

Bir Xbox oyun kolu için 2 farklı sertifika ve 1 patent alan Microsoft, bu patentlerin hiçbirini Xbox Series X ile ilişkilendirmemesiyle dikkat çekti. Bu gelişme, Microsoft'un Series X harici bir oyun konsolu üzerinde çalıştığı iddialarını güçlendirdi.

2020 yılı, genel olarak can sıkıcı şekilde geçiyor olsalar da oyunseverler, hem Microsoft hem de Sony bu yılın sonlarında yeni oyun konsollarını satışa sunacağı için yeni duyuru ve sızıntılarla az da olsa heyecan yaşabiliyorlar. Şimdiyse Microsoft, yaklaşmakta olan yeni oyun konsolu için bazı girişimlerde bulundu.

Bir süre önce, Microsoft'un Xbox Series X'in yanı sıra ikinci bir oyun konsolu üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı. Şirkete yakın kaynaklar tarafından "Xbox Series S" olarak isimlendirileceği ifade edilen bu konsolla ilgili hiçbir resmi bilgi sahibi değiliz. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Microsoft'un "Xbox Series" marka başvurusu, şirketin ikinci bir konsol tanıtacağı yönündeki iddiaları güçlendirmişti.

Microsoft, yeni oyun kolu için birçok patent ve sertifika aldı

Ortaya çıkan bazı belgeler, Microsoft'un bir oyun kolu için sertifika ve patent başvurularında bulunduğunu gösteriyor. Üstelik şirket, aldığı patentleri Xbox Series X ile ilişkilendirmiyor. Zira patent ve sertifikalarda cihazın ismi, "Xbox 2020 Controller" olarak geçiyor. Yani Microsoft, söz konusu oyun kolunun 2020 model Xbox'ta kullanılacağını belirtse de hangi modelde kullanıcılacağını net bir şekilde ifade etmiyor.

Microsoft'un yeni oyun kolu için almış olduğu Bluetooth SIG sertifikası

Yukarıdaki görsel, Xbox 2020 Controller cihazının Bluetooth desteğine sahip olacağını ortaya koyuyor. "1914" model koduna sahip olan bu cihazın "Xbox 2020 Controller" olarak isimlendirildiği net bir şekilde görülebiliyor. Microsoft'un bu isimlendirmeyle ortaya ucu açık bir cihaz koyuyor oluşu, Xbox Series S iddialarının gerçek olabileceğini düşündürüyor.

Microsoft'un FCC sertifikası da 1914 kodlu aynı oyun kolunu gösteriyor

Microsoft'un ABD Federal İletişim Kurumu'ndan (FCC) aldığı sertifikada ise "Xbox 2020 Controller" ibaresi geçmiyor. Belgelerde yer alan detaylara baktığımızda ise sertifikalandırılan ürünün model kodunun 1914 olduğunu görüyoruz. Bu da Microsoft'un FCC sertifikasının, Bluetooth SIG sertifikası alan cihazla aynı olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu patentin de hangi Xbox modeli için alındığı belirtilmiyor.

Malezya'dan alınan patent de 1914 kodlu oyun kolunu gösteriyor

Microsoft, FCC ve Bluetooth sertifikasının yanı sıra Malezya'daki "SIRIM" kurumundan da bir patent aldı. Bu patent de 1914 kodlu ürünü görüyoruz. Patent bilgilerine göre 1914 kodlu bu ürün, kablosuz bir oyun denetleyici. Ayrıca bu ürünün hibrit olduğu da belirtiliyor ama hibrit kelimesinin ne anlama geldiğini bilmek şu an için pek de mümkün değil.