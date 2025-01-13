Microsoft, yapay zekâya yönelik operasyonlarını emanet edeceği yeni bir ekip kurdu.

Microsoft, yapay zekâ alanındaki girişimlerinden sorumlu olmaları adına eski Meta yöneticisi Jay Parikh liderliğinde yeni bir ekip kurdu.

CoreAI – Platform and Tools adını taşıyan bu yeni ekip, Microsoft'un mevcut geliştirici bölümü, yapay zekâ platform ekipleri ve bazı CTO ofisi çalışanlarını bir araya getirerek hem Microsoft'un hem de kullanıcılarının yapay zekâ araç ve platformlarını oluşturmayı hedefliyor.

Ekibin başına eski Meta yöneticisi Jay Parikh getirildi

Microsoft CEO’su Satya Nadella, şirket içi yaptığı bir açıklamada bu girişimlerinin önemini "Tüm uygulama kategorilerini yeniden şekillendirecek yapay zekâ dalgasında değişimin hızını anlamayı amaçlıyoruz." cümlesiyle yorumladı. Nadella'ya göre yapay zekâ teknolojileri, yazılım geliştirme süreçlerini ve kullanıcı deneyimlerini kökten değiştirecek.

Meta’da mühendislik alanında 10 yıldan fazla deneyime sahip olan Jay Parikh, Microsoft’ta CoreAI ekibinin lideri olarak görev alacak. Parikh’in bu yeni pozisyonu, Microsoft’un mühendislik departmanındaki en büyük yapısal değişimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Ekim ayında Microsoft’a katılan Parikh, doğrudan Nadella’ya rapor verecek ve üst düzey yönetim ekibinde yer alacak.

Peki sizce Microsoft, Copilot üzerindeki çalışmalarıyla yapay zekâ sektörünün öncülerinden biri olmayı sürdürebilecek mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.