Microsoft, Windows 10'dan Windows 11'e geçiş yapmak isteyen kullanıcıları bilgilendirdiği destek sayfasını güncelledi. Bu güncelleme ile kullanıcılar, çok daha kolay bir şekilde Windows 11 yükseltmesi yapabilecekler.

Microsoft kullanıcıları için önemli bir yıla girmiş bulunuyoruz. Zira 2025 yılı, Windows 10 için son olacak. Şirket, bu yılın ilerleyen dönemlerinde Windows 10'a verdiği desteği tamamen kesecek. Kullanıcıların, Windows 11'e geçiş yapmaları gerekecek.

Hâl böyle olunca Microsoft'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Resmî internet sitesinde güncelleme yapan şirket, Windows 10'dan Windows 11'e yükseltme yapmak isteyen kullanıcılar için daha anlaşılır olan bir makale oluşturdu. Böylelikle Windows 10'dan Windows 11'e geçiş yapacak kullanıcılar, Microsoft'un koşullarını daha rahat bir şekilde anlayabilecekler. Ayrıca geçiş süreci kolaylaşacak.

Yönlendirmeler de yapılacak

Güncellenmiş bilgilendirme sayfasında, minimum sistem gereksinimlerini gösteren bir yönlendirme yapılıyor. Ayrıca PC Health Check uygulaması ile Windows Update sayfasına da yönlendirmeler bulunuyor. Mesela Windows Update seçeneğine tıkladığınız zaman bilgisayarınızdaki Windows Update sayfası açılıyor ve eğer bilgisayarınız Windows 11'i destekliyorsa süreci hızlıca başlatabilirsiniz.

Eğer siz de Windows 10 bilgisayar kullanıyorsanız ve Windows 11'e geçişle ilgili detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz söz konusu destek sayfasına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.