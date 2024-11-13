Capcom'un kült oyunu Monster Hunter, akıllı telefonlara geliyor. "Monster Hunter Outlanders" ismiyle duyurulan oyunun ne zaman çıkış yapacağı ise şimdilik belli değil.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Capcom, kült hâle gelen oyunu Monster Hunter ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirket, popüler oyununu "Monster Hunter Outlanders" ismiyle iOS ve Android ekosistemlerine getireceğini duyurdu. Mobil oyun, Call of Duty: Mobile ile Pokemon Unite'in de geliştiricisi olan TiMi tarafından hayata geçirilecek.

Capcom'un açıklamasına göre Monster Hunter Outlanders, açık dünya hayatta kalma temalı bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Keşif ve avlanma gibi Monster Hunter ruhuna uyumlu detaylarla donatılacak oyunda mobile özel deneyimler de sunulacak.

Monster Hunter Outlanders içim yayımlanan duyuru fragmanı

Capcom, Monster Hunter Outlanders için resmî bir çıkış tarihi paylaşmadı. Ancak şirketin açıklamasına göre oyun piyasaya sürülmeden önce birkaç kez test aşamasından geçecek. Şirket, test tarihleriyle ilgili açıklamaların daha sonraki bir tarihte yapılacağını söyledi.

Monster Hunter Outlanders ile ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.