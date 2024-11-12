Half-Life hayranları tarafından geliştirilen Project Borealis: Prologue, Steam'de ücretsiz olarak yayımlandı.

Söz konusu Steam'in ve Valve'ın sahibi Gaben olduğunda bütün oyuncuların bildiği bir şey var: Gaben asla bir projenin üçüncü bölümünü yapmıyor. Hâliyle, oyuncular ne kadar uzun süredir bir Half-Life 3 beklese de oyun artık bir efsaneye dönüşmüş durumda ve bir gün duyurulduğunda muhtemelen GTA 6 etkisi yapacak.

Öte yandan ne yazık ki Half-Life 2: Episode 3 de uzun zamandır beklenen ama çıkmayan oyunlar arasında yer alıyor. İşte tam da bu noktada serinin hayranları sorumluluğu alıp hayran yapımı olarak yeni bölümü geliştirmeye başlamıştı. Icebreaker Industries adlı ekip, "Project Borealis" adını verdikleri bir son oyun çıkarmak üzere harekete geçmişti. Project Borealis: Prologue adlı yapım Steam'de oynaması ücretsiz olarak listelendi.

Project Borealis: Prologue'u nasıl edinebilirsiniz?

Oyunu nasıl edinebileceğinize geçmeden önce ana projenin henüz geliştirme aşamasında olduğunu ve yayımlanan oyunun da 10 dakikalık bir demo sürüm olduğunu hatırlatalım. Oyunu edinmek için yapmanız gerekenler ise şu şekilde:

Steam hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Project Borealis: Prologue sayfasına gidin.

sayfasına gidin. "Kütüphaneye Ekle" seçeneği ile oyunu kütüphanenize ekleyebilir ya da "Şimdi yükle" diyerek hemen oyunu indirebilirsiniz. Oyunu indirmeye başladığınızda oyun, Steam kütüphanenize de otomatik olarak ekleniyor.

Oyunda şu anda Türkçe dil desteği bulunmuyor. Yine de Ravenholm'a geri dönmek insanı heyecanlandırmaya yetiyor.