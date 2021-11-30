Motorinin Litre Fiyatında 44 Kuruşluk İndirim Geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, motorinin litre fiyatına 44 kuruşluk indirim geldiğini açıkladı. Motorine geçtiğimiz hafta ise 1 TL zam gelmişti.

Türk Lirası’nın son haftalarda hızla yaşadığı değer kaybı ve dünya genelinde artan akaryakıt fiyatları, Türkiye’de akaryakıta peşi sıra zamlar gelmesine neden olmuştu. Son zamlarla birlikte 8,50 TL’yi de aşan akaryakıt fiyatları, geçtiğimiz hafta 1 TL’yi aşkın tarihi bir zamma maruz kalarak 10’a dayanmıştı. Ortalama fiyatlar benzinde 9,67, motorinde 9,75 ve LPG’de 8,25 olmuştu.

Geçtiğimiz günse akaryakıta 90 kuruşluk indirim yapılacağına dair beklentilerin olduğu dolaşmaya başlamıştı. O beklentiler, geçtiğimiz dakika Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından yapılan açıklamayla doğruluğunu yitirdi. EPGİS, motorinin litre fiyatında indirim yapılacağını açıklasa da yapılan indirim, beklentinin yarısıydı.

44 kuruş indirim geldi:

EPGİS tarafından yapılan paylaşıma göre bu geceden itibaren motorinin litre fiyatında 44 kuruşluk indirim yapılacak. Pompa satış fiyatlarına da doğrudan yansıyacak olan bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatı Ankara’da 9,83 TL’den 9,39 TL’ye, İstanbul’daysa 9,77 TL’den 9,33 TL’ye gerileyecek.