PÜİS tarafından aktarılan bilgilere göre pazartesi günü, henüz bugün 41 kuruşluk zam uygulanan motorinin litre fiyatına 23 kuruşluk bir zam daha yapılacak. Bu zam, ÖTV’nin sıfırlanması nedeniyle doğrudan pompa fiyatına da yansıyacak.

Son günlerde durmadan artış göstermeye devam eden dolar/TL kuru, an itibarıyla 9,25’in üzerinde seyrediyor. Kurda yaşanan ani ve hızlı artış, yaşamımızı da aniden etkilemeye başladı. Cuma’yı Cumartesi’ye bağlayan gece motorinin litre fiyatına 41 kuruş zam getirildi. Fakat zammın uygulanmaya konmasının üstünden henüz 24 saat bile geçmemişken yeni bir zam haberi daha geldi.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası’ndan aktarılan bilgiye göre 18 Ekim Pazartesi’yi Salı’ya bağlayan gece motorinin litre fiyatına 23 kuruş daha zam yapılacak. Yapılan bu zam, pompa fiyatına da yansıyacak. Bununla birlikte bugün 40 kuruş zam getirilen (17 kuruşu pompa fiyatına yansıdı.) benzine de aynı gün yeni bir zam yüksek olasılıkla geliyor.

Benzine de zam geliyor:

Benzine yapılacak zammın ne kadar olacağıysa henüz değil. Net rakamın 18 Ekim Pazartesi günü belli olacağı öğrenildi. Motorin, benzin ve LPG’ye yapılan zamların aynı şekilde pompa fiyatına yansımasının nedeniyle bu kalemlerde ÖTV’nin sıfırlanmış durumda olması. Dolayısıyla yapılan her zam, artık pompa fiyatına da yansıyor. Bu konuda detaylı bilgi edinmek için aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.