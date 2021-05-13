Tayvan merkezli donanım üreticisi MSI, Intel'in yeni 11. Nesil Tiger Lake işlemcilerini işlemcilerini kullanan oyun dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Dizüstü bilgisayarlar, giriş seviyesinden başlayarak üst seviyeye kadar gidiyor.

Oyunculara yönelik ürettiği donanımlarla tanınan MSI, Intel'in Tiger Lake-H işlemcilerini kullanan yeni dizüstü bilgisayarlarını geçtiğimiz gün tanıttı. NVIDIA RTX 3000 serisi ekran kartlarıyla donatılan dizüstü bilgisayarlar, bugün itibarıyla ön siparişe açılacak ve 16 Mayıs itibarıyla teslimatlarına başlanacak.

MSI GE76 / GE66 Raider / GS76 Stealth

GE76 ve GE66 modelleri, MSI'ın yeni amiral gemileri olarak karşımıza çıkıyor. Her iki bilgisayar da aynı tasarımı kullanırken en büyük fark ekran tarafında yer alıyor ve sırasıyla 17 inç ve 15 inçlik ekranlar bizi karşılıyor. Bunun dışında GE66 4K'yı desteklerken GE76 ise daha hızlı ancak 1080p çözünürlüklü ekrana sahip. 17 inçlik model için daha yüksek çözünürlük seçeneklerinin mayıs ve haziran ayında geleceği söyleniyor.

Donanım tarafında da aynı özellikleri paylaşan dizüstüler, Intel Core i9-11980 HK işlemci ile NVIDIA GeForce RTX 3080 ekran kartından besleniyor. Daha güçlü bir soğutma sisteminin kullanıldığı Raiders serisi ayrıca FHD web kamera ve Wi-Fi 6E ile Thunderbolt 4'ü destekliyor.

Mevcut MSI Stealth'in daha büyük versiyonu yeni GS76 da 17 inçlik bir ekranla geliyor. Hız aşırtılabilir işlemcinin bulunmadığı bilgisayarda 3.200 MHz'de çalışan 64 GB'a kadar RAM seçeneği yer alıyor.

MSI GE76 Raider teknik özellikleri:

İşlemci : Intel Core i9-11980HK'ya kadar yükseltilebilir

: Intel Core i9-11980HK'ya kadar yükseltilebilir Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080 (16 GB GDDR6)'e kadar yükseltilebilir

: NVIDIA GeForce RTX 3080 (16 GB GDDR6)'e kadar yükseltilebilir Bellek : 32 GB'a kadar 3200 MHZ

: 32 GB'a kadar 3200 MHZ Depolama : 1 TB'a kadar

: 1 TB'a kadar Ekran : 17,3 inç, 1920 x 1080p, 360 Hz'e kadar (QHD mayıs sonunda gelecek)

: 17,3 inç, 1920 x 1080p, 360 Hz'e kadar (QHD mayıs sonunda gelecek) Ağ : Killer WiFi 6E AX1675 (2x2), Bluetooth 5.2

: Killer WiFi 6E AX1675 (2x2), Bluetooth 5.2 Batarya : 99,9 WHr

: 99,9 WHr Fiyat: 1.499 dolar (12.642 TL)

MSI GE66 Raider teknik özellikleri:

İşlemci : Intel Core i9-11980HK'ya kadar yükseltilebilir

: Intel Core i9-11980HK'ya kadar yükseltilebilir Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080 (16 GB GDDR6)'e kadar yükseltilebilir

: NVIDIA GeForce RTX 3080 (16 GB GDDR6)'e kadar yükseltilebilir Bellek : 32 GB'a kadar 3200 MHZ

: 32 GB'a kadar 3200 MHZ Depolama : 2 TB'a kadar

: 2 TB'a kadar Ekran : 15,6 inç, 4K'ya kadar, QHD 240 HZ'e kadar

: 15,6 inç, 4K'ya kadar, QHD 240 HZ'e kadar Ağ : Killer WiFi 6E AX1675 (2x2), Bluetooth 5.2

: Killer WiFi 6E AX1675 (2x2), Bluetooth 5.2 Batarya : 99,9 WHr

: 99,9 WHr Fiyat: 2.299 dolar (19.385 TL)

MSI GS76 Stealth teknik özellikleri:

İşlemci : Intel Core i9-110900H'ye kadar yükseltilebilir

: Intel Core i9-110900H'ye kadar yükseltilebilir Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3080 (16 GB GDDR6)'e kadar yükseltilebilir

: NVIDIA GeForce RTX 3080 (16 GB GDDR6)'e kadar yükseltilebilir Bellek : 64 GB'a kadar 3200 MHz

: 64 GB'a kadar 3200 MHz Depolama : 2 TB'a kadar

: 2 TB'a kadar Ekran : 17,3 inç, 4K'ya kadar, FHD 300 Hz'e kadar

: 17,3 inç, 4K'ya kadar, FHD 300 Hz'e kadar Ağ : Killer WiFi 6E AX1675 (2x2), Bluetooth 5.2

: Killer WiFi 6E AX1675 (2x2), Bluetooth 5.2 Batarya : 99,9 WHr

: 99,9 WHr Fiyat: 1.999 dolar (16.850 TL)

MSI GL76 / GL66 Pulse

MSI, etkinlikte yeni GL66 ve GL76 Pulse dizüstü bilgisayarlarını da tanıttı. 11. Nesil Intel Core i7 işlemci ve GeForce RTX 3060'a kadar yükseltilebilen orta sınıf oyun dizüstü bilgisayarları, 165 Hz'e kadar ekran yenileme hızı ve 1440p'ye kadar yükseltilebilir IPS ekranlarla dikkat çekiyor.

MSI GL76 Pulse teknik özellikleri:

İşlemci : 11. Nesil Intel Core i7'ye kadar yükseltilebilir

: 11. Nesil Intel Core i7'ye kadar yükseltilebilir Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RX 3060'a kadar yükseltilebilir

: NVIDIA GeForce RX 3060'a kadar yükseltilebilir Bellek : 64 GB'a kadar 3200 MHz

: 64 GB'a kadar 3200 MHz Depolama : 2x NVMe PCIe 3.0 SSD'ye kadar

: 2x NVMe PCIe 3.0 SSD'ye kadar Ekran : 17,3 inç, 1440p'ye kadar, 165 Hz'e kadar

: 17,3 inç, 1440p'ye kadar, 165 Hz'e kadar Batarya : -

: - Fiyat : -

: - Ağırlık: 2,3 kg

MSI GL66 Pulse teknik özellikleri:

İşlemci : 11. Nesil Intel Core i7'ye kadar yükseltilebilir

: 11. Nesil Intel Core i7'ye kadar yükseltilebilir Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RX 3060'a kadar yükseltilebilir

: NVIDIA GeForce RX 3060'a kadar yükseltilebilir Bellek : 64 GB'a kadar 3200 MHz

: 64 GB'a kadar 3200 MHz Depolama : 2x NVMe PCIe 3.0 SSD'ye kadar

: 2x NVMe PCIe 3.0 SSD'ye kadar Ekran : 17,3 inç, 1440p'ye kadar, 165 Hz'e kadar

: 17,3 inç, 1440p'ye kadar, 165 Hz'e kadar Batarya : -

: - Fiyat : -

: - Ağırlık: 2,1 kg

MSI GF Katana / Sword

Giriş seviyesinde yer alan Katana ve Sword serileri, önceki GF Thin serisinin halefi olarak piyasaya sürülecek. İki dizüstü tasarım noktasında birbirinden ayrılırken Katana siyah üzerine kırmızı klavye, Sword ise beyaz üzerine mavi klavyeyle birlikte geliyor. Ekran kısmında Sword 144 Hz yenileme hızına sahip 15,6 inç, 1920x1080p panele sahipken Katana hem 15 hem de 17 inç seçeneklerine sahip.

Donanım tarafında Katana, Core i7-11800H ve RTX 3050 Ti seçenekleriyle 999 dolardan (8.425 TL) başlayan fiyatlarla satışa çıkıyor ve fiyat, Core i7 ve RTX 3060 ikilisinde 1.449 dolara (12.220 TL) çıkıyor. Sword ise Core i7 ve RTX 3050 Ti ile tek bir yapılandırmaya sahip ve 1.099 dolardan (9.286 TL) listeleniyor. Her iki cihazda da 53 WHr'lık küçük sayılabilecek bir batarya yer alıyor.

MSI Katana GF76 teknik özellikleri:

İşlemci : Core i7-11800H

: Core i7-11800H Ekran Kartı : NVIDIA GeForce RTX 3060'a kadar yükseltilebilir

: NVIDIA GeForce RTX 3060'a kadar yükseltilebilir Bellek : 64 GB'a kadar 3200 MHz

: 64 GB'a kadar 3200 MHz Depolama : 1x / 2xM.2 SSD girişi

: 1x / 2xM.2 SSD girişi Ekran : 17,3 inç, 1920x1080p, 144 Hz, IPS

: 17,3 inç, 1920x1080p, 144 Hz, IPS Batarya : 53,5 WHr

: 53,5 WHr Fiyat: 999 dolardan (8.425 TL) başlayan fiyatlar

MSI Sword 17 teknik özellikleri: