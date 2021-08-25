NASA Başkanı’ndan Artemis Görevi Hakkında Açıklama

NASA Başkanı Bill Nelson, insanlığın yeniden Ay’a ayak basmasını hedefleyen Artemis görevinin önemini ve amacını anlattı. 2024 yılında Ay’a ayak basılmasını hedefleyen görev, daha uzak mesafeler için bir nevi bir tecrübe olacak.

İnsanoğlu, 1969 yılında ilk kez Dünya dışında bir yere, uydumuz Ay’a ayak basmıştı. Meşhur Apollo 11 görevinin ardından Apollo 12, Apollo 14, Apollo 15, Apollo 16 ve Apollo 17 görevleriyle insanlar, Ay’a ayak izlerini bıraktılar. Fakat Apollo 17’nin ardından herhangi bir insanlı görev gerçekleştirilmedi. Bu durumsa çok yakında, 2024 yılında değişecek.

NASA, bundan yaklaşık 2 yıl önce tüm dünyayı heyecanlandıran bir açıklama yaptı ve Ay’a yeniden insanlı görevlerin başlayacağını açıkladı. ‘Artemis’ isimli bu görev hakkında bilgiler, NASA Başkanı Bill Nelson’dan geldi. Bill Nelson’ın paylaştığı detaylar, Artemis görevinin amacını yeniden şu şekilde hatırlattı:

Artemis görevinin amaçları ve önemi:

NASA, daha önce görevi duyurduğunda görevin uzayda ‘güvenli, refah içinde ve barışçıl’ bir geleceği destekleme hedefine sahip olduğunu belirtmişti. Yeni paylaşılan detaylara göre Artemis görevi, Ay’da daha fazla keşif yapmak için öncekinden çok daha fazla astronotu gönderecek.

öncekinden çok daha fazla astronotu gönderecek. Görev kapsamında NASA, tarihte ilk kez Ay’ın uzak tarafına , yani Dünya’ya bakmayan yüzüne ekipmanlar koyacak. Bu ekipmanlarla Ay’daki depremler ve meteor çarpmaları incelenecek, Ay’ın içi hakkında birçok araştırma yürütülerek aydınlatılacak.

, yani Dünya’ya bakmayan yüzüne ekipmanlar koyacak. Bu ekipmanlarla Ay’daki depremler ve meteor çarpmaları incelenecek, Ay’ın içi hakkında birçok araştırma yürütülerek aydınlatılacak. Yine tarihte ilk kez astronotlar, Ay’ın güney kutbunu keşfedecekler.

keşfedecekler. ‘Viper’ isimli görevle Ay yüzeyinin altında ne kadar su olduğu , bu suyunu çıkarılıp çıkarılamayacağı ve bu sudan solunabilir hava ve roket yakıtı üretilip üretilemeyeceği araştırılacak. Roket yakıtı olduğu takdirde yakıt, daha uzak mesafelerdeki görevler için kullanılacak. Yani Ay, bir aracı üs olacak.

, bu suyunu çıkarılıp çıkarılamayacağı ve bu sudan solunabilir hava ve roket yakıtı üretilip üretilemeyeceği araştırılacak. Roket yakıtı olduğu takdirde yakıt, daha uzak mesafelerdeki görevler için kullanılacak. Yani Ay, bir aracı üs olacak. Ay’da bilim amaçlı uluslararası bir üs kurulacak.

kurulacak. Sonuç: Ay’da öğrenilen her şey, insanları Mars’a göndermekte hayati rol oynayacak.

Artemis görevleriyle tarihte ilk kez bir kadın ve farklı ten rengine sahip bir astronot Ay’a ayak basacak.

Ay’a hangi uzay şirketiyle gidileceğiyse muallakta:

NASA, Nisan ayında yaptığı açıklamada Ay’a astronot taşımak için Starship uzay aracını tedarik edecek SpaceX’i seçtiklerini açıklamıştı. Fakat Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin, bu kadar hakkında federal bir dava başlattı. NASA, SpaceX’le yaptığı çalışmayı 2,5 aylığına durdurma kararı aldı. Bu süreç içinde nasıl bir karar verileceğini yakında öğreneceğiz.