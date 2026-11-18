İngiltere merkezli Foundational, ömrünü tamamlayan uyduların yerden izlenebilmesi için 50 gramlık bir lazer yansıtıcı geliştirdi. Retro-2 adlı cihaz, üzerindeki yedi aynayla lazer ışığını geri gönderiyor. Bunun için pile, elektriğe ya da uydudan gelecek bir komuta ihtiyaç duymuyor.

Avrupa Uzay Ajansına (ESA) göre Dünya’nın çevresinde milyonlarca uzay çöpü dolanıyor. Bunların arasında küçük parçalar da var ama saniyede kilometrelerce yol aldıkları için bir uyduya çarptıklarında ciddi hasar verebiliyorlar. Yörüngedeki araç sayısı arttıkça, görevini tamamlayan uyduların nerede olduğunu bilmek de çarpışma riskini hesaplamanın bir parçası hâline geliyor.

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Foundational’ın geliştirdiği Retro-2, yörüngeden çöp toplamıyor. Onun işi, önceden takıldığı uydunun elektriği kesildikten sonra da yerden ölçüm yapılmasını sağlamak. Bisiklet reflektörü gibi çalışıyor. Yer istasyonundan gönderilen lazer ışığı aynalardan geri dönüyor. İstasyon da ışığın gidip gelme süresini ölçerek uyduya olan uzaklığı hesaplıyor.

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Uyduya komut gitmese de lazer geri dönüyor

Retro-2’nin içindeki yedi ayna, lazer ışığını 160 derecelik bir açı aralığında alabiliyor. Yani ölçüm yapmak için yansıtıcının tam yer istasyonuna dönük olması gerekmiyor. Uydu artık komutlara yanıt vermese bile açı elverdiğinde istasyon lazer gönderip mesafe ölçebiliyor.

Bu ölçüm, radar ve kameralarla yapılan gözlemlerin yerini almak yerine onları tamamlıyor. Yansıtıcının verdiği bilgi daha dar kapsamlı ama doğrudan işe yarıyor. Yer istasyonu, lazer atışının döndüğü anda uydunun kendisinden ne kadar uzakta olduğunu ölçebiliyor.

İlk yörünge denemesinde 6.111 lazer atışı geri döndü

Temmuzda uzaya gönderilen Retro-2, D-Orbit’e ait bir taşıyıcıya takılarak yörüngede denendi. Yer istasyonuyla araç arasındaki mesafenin 600 ila 866 kilometre arasında değiştiği ölçümlerde, yansıtıcı 6.111 lazer atışını geri gönderdi. Denemede mesafe ölçümlerindeki sapma 0,6 milimetreye kadar indi.

Foundational’ın kurucu ortağı Dave Gooding’in üzerinde durduğu nokta, uydunun görevini tamamladığı gün takibin de sona ermemesi. Yörünge kalabalıklaştıkça devre dışı kalan bir uydunun nerede olduğunu bilmek, olası bir çarpışmayı önceden değerlendirmeye yardımcı oluyor. Retro-2 uydunun rotasını değiştirmiyor ya da onu yörüngeden çıkarmıyor. Uydu sustuktan sonra da yerden ölçüm almanın bir yolunu açık tutuyor.