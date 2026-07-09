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Dünyaya Yakın Bir Ötegezgenin Yaşama Elverişli Olabileceği Düşünülüyor!

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Dünyaya 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir ötegezgenin yaşama elverişli olabileceği ortaya çıktı.

Dünyaya Yakın Bir Ötegezgenin Yaşama Elverişli Olabileceği Düşünülüyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Bilim insanları, evrendeki yaşam izlerini ve yeni dünyaları keşfetmek için araştırmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda da sürekli yeni ötegezegen keşfedildiğini görüyoruz. Ötegezegenler, Güneş Sistemi dışında yer alan gezegenlere deniyor. 2024’te keşfedilen GJ 3378 b de bunlardan biriydi.

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Şimdi ise bu konuda çok şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Dünya'ya yaklaşık 25 ışık yılı uzaklıkta bulunan GJ 3378 b ötegezegen üzerinde yürütülen çalışmalar sonucunda yaşama elverişlilik konusunda başarılı sonuçlara ulaşıldı.

İçerikten Görseller

Dünyaya Yakın Bir Ötegezgenin Yaşama Elverişli Olabileceği Düşünülüyor!
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Yaşama elverişli olma ihtimali var

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İlk olarak 2024 yılında Fransız gökbilimciler tarafından Kanada–France–Hawaii Teleskobu kullanılarak tespit edilen bu gezegen, GJ 3378 adlı bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönüyor. Araştırmacılar, bu yeni dünyanın fiziksel ve yörüngesel özelliklerini daha iyi anlayabilmek için bir dizi kapsamlı çalışma yürüttü.

Yapılan incelemelerin sonuçlarına göre GJ 3378 b, Dünya'nın tam 2.3 katı bir kütleye sahip. Kendi yıldızı etrafındaki bir tam turunu yani yörünge periyodunu ise 21 günde tamamlıyor. Gezegeni bilim dünyası için bu denli heyecan verici kılan temel unsur ise yıldızının "yaşanabilir bölge” içinde yer alması. Bu konum, gezegeni evrenin başka yerlerinde potansiyel yaşam belirtileri arayan uzmanlar için oldukça öncelikli ve umut verici bir hedef haline getiriyor.

GJ 3378 b hakkında paylaşılan bu olumlu verilere rağmen, gezegenin yapısına dair çok büyük gizemler ve soru işaretleri var. Uzmanlar, şu anki mevcut teknolojiyle bu gezegenin bir atmosfere sahip olup olmadığını net olarak belirleyemiyor. Gezegen, yörüngesinde döndüğü GJ 3378 yıldızına oldukça yakın bir konumda. Bu yakınlık ciddi bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor çünkü ev sahibi yıldız, gezegenin olası atmosferini tamamen süpürüp yok edebilecek güçte çok şiddetli yıldız rüzgarlarına sahip. Atmosferin varlığı teyit edilmeden gezegenin gerçekten yaşanabilir olduğunu söylemek ise şimdilik imkânsız. 2040 yılı gibi gönderilecek gelişmiş teleskopların bu konuya ışık tutabileceği aktarılmış.

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