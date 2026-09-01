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Türkiye, NASA'nın Artemis Anlaşmaları'na Katıldı: Ne Anlama Geliyor?

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Türkiye, NASA'nın uzayın barışçıl, şeffaf ve iş birliğine dayalı şekilde keşfedilmesini amaçlayan Artemis Anlaşmaları’na resmen dahil oldu.

Türkiye, NASA'nın Artemis Anlaşmaları'na Katıldı: Ne Anlama Geliyor?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), geçtiğimiz saatlerde yaptığı bir açıklamayla Türkiye’nin uzayın barışçıl, şeffaf ve iş birliğine dayalı şekilde keşfedilmesini amaçlayan küresel iş birliği çerçevesi Artemis Anlaşmaları’na (Artemis Accords) resmî olarak katıldığını duyurdu.

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Washington’da bulunan NASA merkezinde düzenlenen törende Türkiye, uluslararası uzay hukuku ilkelerine sadık kalacağını beyan ederek bu tarihi sözleşmeyi imzaladı.

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Türkiye, NASA'nın Artemis Anlaşmaları'na Katıldı: Ne Anlama Geliyor?
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Türkiye, imza atan 71. ülke oldu

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Türkiye, Artemis Anlaşmaları’na katılarak bu sözleşmeyi imzalayan 71. ülke unvanını aldı. İmza töreninde Türkiye’yi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır temsil ederken, ev sahipliğini NASA Yöneticisi Jared Isaacman üstlendi. Törende konuşan Isaacman, Türkiye’nin küresel uzay çalışmalarında giderek büyüyen bir rol üstlendiğini vurgulayarak “Türkiye Cumhuriyeti'ni Artemis Anlaşmaları'nın 71. imzacısı olarak karşılamaktan onur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

2020 yılında NASA, ABD Dışişleri Bakanlığı ve yedi kurucu ülke tarafından temelleri atılan Artemis Anlaşmaları; uzay faaliyetlerinin barışçıl amaçlarla yürütülmesi, elde edilen bilimsel verilerin kamuoyu ile açıkça paylaşılması, acil durumlarda astronotlara yardım sağlanması ve uzaydaki tarihi alanlar ile eserlerin korunması gibi temel ilkeleri içeriyor. Türkiye’nin bu metne imza atması, yerli uzay projelerinin uluslararası standartlarla uyumunu ve küresel ölçekte tanınmasını kolaylaştırıyor.

Bu hamle, Türkiye’nin son yıllarda ivme kazanan uzay programı için çok önemli. 2024 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen ve NASA astronotlarıyla birlikte bilimsel araştırmalar yürüten Alper Gezeravcı ile ilk insanlı uzay görevimizi icra etmiştik. Ardından Tuva Atasever, Virgin Galactic’in VSS Unity uzay aracıyla gerçekleştirilen Virgin Galactic 07 görevi kapsamında bir yörünge altı araştırma uçuşu tamamlamıştı. Aynı zamanda şu sıralarda ülkemizin kendi imkânlarıyla geliştirdiği ilk Ay görevi olan AYAP-1 hazırlıkları da devam ediyor. Türkiye, AYAP-1 projesi ile Ay’a kendi inşa ettiği uyduları fırlatan ve Ay yörüngesinde/yüzeyinde operasyon yürüten kısıtlı sayıdaki ülkeler kulübüne dahil olmayı hedefliyor.

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