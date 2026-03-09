Dinozorların Kaderini Paylaşmayacağız: NASA, Bir Gök Taşının Yönünü Başarıyla Değiştirdi!

NASA, DART roketiyle küçük bir asteroiti vurarak yörüngesini değiştirmeyi başardı. Milyonlarca kilometre ötede gerçekleşen bu "kozmik bilardo" hamlesi, gelecekte Dünya’yı olası felaketlerden nasıl kurtaracağımızın ilk somut kanıtı oldu. İşte tarihi başarının tüm detayları.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanlık tarihinde ilk kez bir gök cisminin yörüngesini bilinçli olarak değiştirmeyi başardı. DART adı verilen bu tarihi görev, Dünya’ya yönelebilecek olası asteroit tehditlerine karşı geliştirilen "kinetik çarpma" yönteminin ilk gerçek testiydi.

Milyonlarca tonluk bir kütleyi, milyonlarca kilometre ötede milimetrik bir hesapla vurmak adeta bir kozmik bilardo oynamaya benziyor. Kasım 2021'de fırlatılan uzay aracı, Eylül 2022'de hedefi olan 170 metre genişliğindeki Dimorphos asteroitine başarıyla çarptı. NASA'nın açıklaması, bunun nasıl gerçekleştiğini gözler önüne sermiş oldu.

DART misyonu nasıl başarılı oldu?

Çarpışmanın etkisiyle Dimorphos'un, daha büyük olan eşi Didymos etrafındaki 12 saatlik yörünge süresi tam 33 dakika kısaldı. Bu rakam ilk bakışta küçük görünse de sistemin Güneş etrafındaki yörüngesini de 0,15 saniye etkilemiş durumda.

Bu testte kullanılan "kinetik çarpma" yöntemi, aslında asteroiti parçalamayı değil, sadece hızını ve yönünü ufak bir dokunuşla değiştirmeyi amaçlıyor. Çarpışma sırasında fırlayan enkaz yığınları, aracın itme gücünü ikiye katlayarak saptırma işlemini daha da kolaylaştırdı.

Yörüngedeki ufak fark, Dünya'yı nasıl kurtarır?

Yapılan araştırmalar, yörünge hızındaki değişimin saniyede sadece 11,7 mikron (saatte yaklaşık 4,3 cm) olduğunu gösteriyor. Ancak uzayın devasa mesafelerinde bu kadar küçük bir değişim, zamanla o cismin Dünya'yı tamamen ıskalamasını sağlayacak kadar büyük bir fark yaratıyor.

Eğer Dimorphos büyüklüğünde bir taş parçası Dünya’ya çarpsaydı, Londra büyüklüğünde bir alanı haritadan silebilir; daha büyük olan Didymos ise Güney İngiltere'nin tamamını yok edebilirdi. Neyse ki NASA, artık bu tür tehditleri erkenden tespit edecek yeni bir uzay teleskobu üzerinde çalışıyor.